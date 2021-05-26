"Спойлер к большому релизу": Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний секретного российского оружия
Какой именно вид вооружений проходит проверку, не уточняется, однако некоторые пользователи Сети считают, что исследуется новая броня.
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний нового российского оружия. Видео © "ВКонтакте"/Калашников
Концерн "Калашников" показал процесс испытаний нового неизвестного российского оружия. Видеоролик опубликован на странице компании в соцсети "ВКонтакте".
"Если что, это спойлер к большому релизу. Кто угадает, что анонсируем?" — говорится в сообщении компании.
Пользователи Сети предположили, что на кадрах показаны тесты противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) или новой брони, так как ограждение осталось почти нетронутым после взрыва. А вот одному из дронов, который вёл съёмку во время испытаний, повезло меньше и он рухнул, пострадав от удара снаряда.
Ранее Лайф рассказывал, что в России разрабатывают первый однодвигательный сверхзвуковой истребитель-"невидимку". Самолёт будет иметь сниженную радиолокационную заметность, а его максимальная скорость полёта составит более двух скоростей звука.
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