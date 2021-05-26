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"Спойлер к большому релизу": Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний секретного российского оружия

Какой именно вид вооружений проходит проверку, не уточняется, однако некоторые пользователи Сети считают, что исследуется новая броня.

26 мая, 12:57

Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний нового российского оружия. Видео © "ВКонтакте"/Калашников

Концерн "Калашников" показал процесс испытаний нового неизвестного российского оружия. Видеоролик опубликован на странице компании в соцсети "ВКонтакте".

"Если что, это спойлер к большому релизу. Кто угадает, что анонсируем?" — говорится в сообщении компании.

Путин рассказал об испытаниях нового комплекса С-500 "Прометей"

Путин рассказал об испытаниях нового комплекса С-500 "Прометей"

Пользователи Сети предположили, что на кадрах показаны тесты противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) или новой брони, так как ограждение осталось почти нетронутым после взрыва. А вот одному из дронов, который вёл съёмку во время испытаний, повезло меньше и он рухнул, пострадав от удара снаряда.

Ранее Лайф рассказывал, что в России разрабатывают первый однодвигательный сверхзвуковой истребитель-"невидимку". Самолёт будет иметь сниженную радиолокационную заметность, а его максимальная скорость полёта составит более двух скоростей звука.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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