"Если что, это спойлер к большому релизу. Кто угадает, что анонсируем?" — говорится в сообщении компании.

Пользователи Сети предположили, что на кадрах показаны тесты противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) или новой брони, так как ограждение осталось почти нетронутым после взрыва. А вот одному из дронов, который вёл съёмку во время испытаний, повезло меньше и он рухнул, пострадав от удара снаряда.