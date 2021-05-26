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"Он — хороший парень, просто выросший в дурное время": Прилепин предложил рэперу Славе КПСС съездить с концертом в Донецк

Исполнитель упомянул писателя в диссе на Моргенштерна, назвав их "кремлёвскими проектами".

26 мая, 12:43
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/COiCyBUn8vp/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kpss_begemot_official</a>,<strong style="font-weight: bold;"> </strong>© ТАСС / Андрей Епихин</p>

Фото © Instagram / kpss_begemot_official, © ТАСС / Андрей Епихин

Выросший в "дурное время", когда понты подменяют суть, рэпер Слава КПСС может "исправиться" и дать концерт в Донецке. Об этом заявил писатель и политик Захар Прилепин в беседе с порталом Ura.ru, комментируя своё упоминание в диссе на Моргенштерна.

"Слава — такая же часть поп-культуры, как Моргенштерн. В этом нет ни беды, ни проблемы. Мы все — проект Господа Бога. Если б он в своей жизни совершил бы одну сотую поступков, которые я совершил, он бы от гордости писался по утрам. Но, у него время есть. Он хороший парень, просто выросший в дурное время, где понты подменяют суть. Пусть суть ищет. Пусть, кстати, в Донецк съездит с концертом. Всё польза", — предложил политик.

В тексте дисса Слава КПСС, выступивший под своим альтер-эго "Воровская лапа", обвинил Алишера Валеева в воровстве стиля читки текстов и медийного образа. Он назвал своего коллегу по цеху Моргенштерна "кремлёвским проектом".

"Моргенштерн, ты — кремлёвский проект. Зовут тебя Захар Прилепин", — отметил рэпер в ходе трека.

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Напомним, что Вячеслав Машнов, известный также как Слава КПСС, Гнойный и не только, решил пойти в политику и стать депутатом Госдумы. Выдвигаться на выборах в сентябре музыкант намерен от партии "Зелёная альтернатива".

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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