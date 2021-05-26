Словакия одобрила использование "Спутника V" с 7 июня
Поставки российского препарата идут уже в 35 государств мира. В Европе говорят о возможности регистрации "Спутника V" до конца июня.
Фото © Sputnikvaccine
Правительство Словакии приняло решение об использовании в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщило в среду сетевое издание Teraz. Главе Минздрава Владимиру Ленгварскому дано поручение подготовить всю необходимую инфраструктуру к 7 июня.
Ранее президент Боливии Луис Арсе привился от ковида российским "Спутником V". Он выразил надежду на то, что его решение станет своеобразным сигналом для остальных граждан, которые до сих пор не решаются сделать прививку.
24 мая Лайф сообщал, что производство российской вакцины "Спутник V" началось в Индии, а глава МИД Мальты сообщил о возможности регистрации "Спутника V" в Европе до конца июня.
Напомним, что в августе 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А в марте вакцина стала самой узнаваемой в мире по итогам исследования авторитетной британской компании YouGov.
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