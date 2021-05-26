Словакия одобрила использование "Спутника V" с 7 июня

Правительство Словакии приняло решение об использовании в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщило в среду сетевое издание Teraz. Главе Минздрава Владимиру Ленгварскому дано поручение подготовить всю необходимую инфраструктуру к 7 июня.

Ранее президент Боливии Луис Арсе привился от ковида российским "Спутником V". Он выразил надежду на то, что его решение станет своеобразным сигналом для остальных граждан, которые до сих пор не решаются сделать прививку.