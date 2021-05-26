Сын известного продюсера Бари Алибасов — младший рассказал в беседе с Лайфом, что отца перевезли из Калининграда в Москву, так как ему необходима медицинская помощь с ногой, пяткой и позвоночником, но соответствующих операций не делают.

"Мы обратились в центральный институт травматологии и ортопедии в Москве. Нам там сказали, что на данном этапе нужно носить сапожок на левой ноге и обязательно ходить в корсете. И от того, будет он это делать дома или в больнице, большой разницы нет. Но ключевая проблема в том, что единственные, кого он не посылает, это врачи. И когда реабилитолог ему говорит, что надо надевать сапожок и корсет, он слушается, а когда появляюсь я или тётя Роза, он нас вообще не слушает", — отметил Алибасов-младший.

Сын продюсера добавил, что госпитализация нужна Алибасову, чтобы он сам уважительно относился к здоровью. А в домашней атмосфере он "молодится и делает вид, что бессмертный Геракл". По словам Бари-младшего, с деньгами ситуация сейчас обстоит сложнее, так как пока продюсер был в Калининграде, "вся эпопея" обходилась в 300 тысяч, 200 из которых покрывала квартира, а оставшуюся сумму сын делил с группой "На-На". Теперь же Алибасов намерен жить в своей квартире.

"Так как с памятью у него тяжело, то в знакомом пространстве ему гораздо проще. Я сейчас искренне надеюсь, чтобы у группы "На-На" появились концерты, потому что с возвращением папы в Москву на его лечение надо зарабатывать ещё больше", — отметил Бари-младший.

Он также рассказал, что ситуация с памятью продюсера улучшается: если раньше он помнил 15–20 секунд, то сейчас период удержания составляет три-четыре дня. Алибасов-младший подчеркнул, что это большое достижение.

"Человек выкарабкался, и не знаю, чем это обусловлено: тем, что он мутант Семипалатинского полигона, или тем, что он наконец-то получил семью, которая заботится о нём, хотя он от этого всегда бежал как одиночка. Тут, получается, семейная любовь на него обрушилась, и она его вытащила. Либо Бари Каримович такой человек, который хочет жить и работать, и никто ему в этом не помешает", — заключил сын продюсера.

Ранее адвокат рассказал, что Бари Алибасов всё ещё передвигается в инвалидной коляске, однако сын делает всё, чтобы поднять его на ноги. Несмотря на проблемы со здоровьем, продюсер выглядит бодрым и весёлым.