В Швейцарии заявили о непричастности к передаче данных о "минировании" лайнера Ryanair
На слова Александра Лукашенко в Берне отметили, что властям страны "нечего сообщить" по этому вопросу руководству Белоруссии.
Фото © Pixabay
Федеральному департаменту иностранных дел Швейцарии ничего не известно об угрозе взрыва самолёта авиакомпании Ryanair, который приземлился в Минске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя швейцарского внешнеполитического ведомства Пьера Алена Эльчингера.
"Швейцарским властям ничего не известно об угрозе взрыва бомбы на авиарейсе Ryanair Афины — Вильнюс", — сказал он, отвечая на вопрос, какие шаги планируют принять в Берне после заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что сообщение о минировании поступило из Швейцарии.
Эльчингер резюмировал, что швейцарским властям "нечего сообщить" по этому вопросу руководству Белоруссии.
Ранее Лайф рассказывал, что в последние дни Белоруссия оказалась в частичной авиационной блокаде. Это произошло после того, как 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали. После инцидента несколько стран обрушились на президента Белоруссии Александра Лукашенко с критикой о недопустимости таких действий.
Лента новостей
Не запрещали, а предупредили: Власти Польши прояснили ситуацию с рейсом Belavia, развернувшимся у границы
сегодня в 13:02
"Спойлер к большому релизу": Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний секретного российского оружия
сегодня в 12:57
Адвокат Ефремова назвал фейком данные о нахождении актёра в Москве
сегодня в 12:52
Комментариев: 0