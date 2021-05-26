В Швейцарии заявили о непричастности к передаче данных о "минировании" лайнера Ryanair

Федеральному департаменту иностранных дел Швейцарии ничего не известно об угрозе взрыва самолёта авиакомпании Ryanair, который приземлился в Минске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя швейцарского внешнеполитического ведомства Пьера Алена Эльчингера.

"Швейцарским властям ничего не известно об угрозе взрыва бомбы на авиарейсе Ryanair Афины — Вильнюс", — сказал он, отвечая на вопрос, какие шаги планируют принять в Берне после заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что сообщение о минировании поступило из Швейцарии.

Эльчингер резюмировал, что швейцарским властям "нечего сообщить" по этому вопросу руководству Белоруссии.