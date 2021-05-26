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В Швейцарии заявили о непричастности к передаче данных о "минировании" лайнера Ryanair

На слова Александра Лукашенко в Берне отметили, что властям страны "нечего сообщить" по этому вопросу руководству Белоруссии.

26 мая, 13:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Федеральному департаменту иностранных дел Швейцарии ничего не известно об угрозе взрыва самолёта авиакомпании Ryanair, который приземлился в Минске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя швейцарского внешнеполитического ведомства Пьера Алена Эльчингера.

Лукашенко — об инциденте с лайнером Ryanair: Я действовал законно

Лукашенко — об инциденте с лайнером Ryanair: Я действовал законно

"Швейцарским властям ничего не известно об угрозе взрыва бомбы на авиарейсе Ryanair Афины — Вильнюс", — сказал он, отвечая на вопрос, какие шаги планируют принять в Берне после заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что сообщение о минировании поступило из Швейцарии.

Эльчингер резюмировал, что швейцарским властям "нечего сообщить" по этому вопросу руководству Белоруссии.

Кремль — об инциденте с лайнером Ryanair: Нет оснований не доверять Минску

Кремль — об инциденте с лайнером Ryanair: Нет оснований не доверять Минску

Ранее Лайф рассказывал, что в последние дни Белоруссия оказалась в частичной авиационной блокаде. Это произошло после того, как 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали. После инцидента несколько стран обрушились на президента Белоруссии Александра Лукашенко с критикой о недопустимости таких действий.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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