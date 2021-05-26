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Стало известно, где и когда пройдёт саммит лидеров Евросоюза и США

В ЕС отметили, что предстоящее мероприятие является важным шагом "в оживлении трансатлантического партнёрства".

26 мая, 15:26
<p>Фото © ТАСС / DPA</p>

Фото © ТАСС / DPA

15 июня в бельгийской столице состоится саммит лидеров 27 стран Евросоюза и США. Об этом говорится в заявлении ЕС, распространённом по итогам переговоров между генсеком внешнеполитической службы Евросоюза Стефано Саннино и заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман.

"26 мая Стефано Саннино и Уэнди Шерман встретились в Брюсселе, чтобы подтвердить сильное партнёрство ЕС и США по ключевым вопросам внешней политики и безопасности. Они приветствовали предстоящий саммит, который состоится 15 июня", — указано в сообщении.

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В европейском ведомстве отметили, что предстоящий саммит является важным шагом "в оживлении трансатлантического партнёрства".

А ранее стало известно, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. Предполагается, что на ней главы двух государств обсудят стратегическую стабильность, а также ситуацию вокруг Белоруссии, Ирана и Украины. Это будет первая личная беседа двух лидеров с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Швейцарию также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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