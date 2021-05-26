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Спецслужбы Греции не нашли людей, якобы следивших за Протасевичем в аэропорту

Описанного белорусским оппозиционером человека не идентифицировали, а также не заметили каких-либо подозрительных движений со стороны окружавших его людей.

26 мая, 15:14
<p>Фото © Instagram / roma_protez</p>

Фото © Instagram / roma_protez

Спецслужбы Греции проверили записи с камер наблюдения аэропорта в Афинах, пытаясь найти иностранных агентов, которые якобы следили за основателем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем, однако никого не обнаружили. Об этом сообщает греческий телеканал Open TV.

Ранее сообщалось, что журналист перед своим задержанием в Минске отправил сообщение, в котором рассказал о подозрительном человеке в аэропорту вылета. По словам Романа, за ним вели слежку — мужчина якобы пытался сфотографировать его паспорт, после чего удалился. Но спецслужбы не смогли найти описанного Протасевичем человека, а также не заметили каких-либо подозрительных движений со стороны людей, окружавших белорусского оппозиционера.

КГБ Белоруссии подтвердил участие Протасевича в боях украинского полка "Азов"

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Напомним, в последние дни Белоруссия оказалась в частичной авиационной блокаде. Это произошло после того, как 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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