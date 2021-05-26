Бедрос Киркоров прокомментировал слухи о своей госпитализации

Народный артист Российской Федерации и Болгарии Бедрос Киркоров в разговоре с телеканалом "360" опроверг недавние сообщения в СМИ о своей госпитализации из-за хронической сердечной недостаточности.

"Я чувствую себя прекрасно, нахожусь на даче. Всё хорошо", — заявил отец короля российской эстрады Филиппа Киркорова.

Ранее СМИ писали, что артист попал в больницу из-за хронической сердечной недостаточности, госпитализация была якобы плановая. При этом уточнялось, что 88-летнему Киркорову-старшему медики назначили курс консервативной терапии.