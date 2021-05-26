Бедрос Киркоров прокомментировал слухи о своей госпитализации
Недавно информация о том, что артист попал в больницу из-за сердечной недостаточности, появилась в СМИ.
Бедрос Киркоров. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Народный артист Российской Федерации и Болгарии Бедрос Киркоров в разговоре с телеканалом "360" опроверг недавние сообщения в СМИ о своей госпитализации из-за хронической сердечной недостаточности.
"Я чувствую себя прекрасно, нахожусь на даче. Всё хорошо", — заявил отец короля российской эстрады Филиппа Киркорова.
Ранее СМИ писали, что артист попал в больницу из-за хронической сердечной недостаточности, госпитализация была якобы плановая. При этом уточнялось, что 88-летнему Киркорову-старшему медики назначили курс консервативной терапии.
А ранее сын Бари Алибасова рассказал о самочувствии и финансовых проблемах продюсера. По словам Бари-младшего, отец не слушается никого, кроме врача, поэтому ему необходима госпитализация. А ещё, находясь с семьёй, Алибасов не соблюдает медицинских рекомендаций.
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