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В Сети раскрыли роман Ирины Шейк и Канье Уэста, которые приглянулись друг другу ещё 11 лет назад

Популярный рэпер и российская красавица знакомы уже давно, и оба сейчас находятся в "свободном плавании".

26 мая, 13:15

Фото © Instagram/irinashayk, Facebook / Kim Kardashian and Kanye West

Мир селебрити всколыхнули новые шокирующие слухи, пишет Daily Mail. По информации американского сайта о жизни звёзд DeuxMoi, неоднократный обладатель "Грэмми" и бывший возлюбленный Ким Кардашьян Канье Уэст завёл роман с российской супермоделью Ириной Шейк.

Фото © Instagram / irinashayk, photosofkanye

Фото © Instagram / irinashayk, photosofkanye

"Канье Уэст теперь тайно встречается с Ириной Шейк, мамой ребёнка Брэдли Купера", — разместили администраторы "Инстаграма" DeuxMoi слова анонимного источника. Они отметили, что не уверены в романе пары, но, возможно, у 35-летней модели и 45-летнего рэпера действительно есть интерес друг к другу.

Фото © Instagram/irinashayk, Facebook / Kim Kardashian and Kanye West

Фото © Instagram/irinashayk, Facebook / Kim Kardashian and Kanye West

При этом Шейк и Уэст знакомы не первый год. Ещё в 2010-м красавица снялась в клипе рэпера на песню Power. Кроме того, Канье упомянул модель в треке Christian Dior Denim Flow.

Фото © Instagram/irinashayk, photosofkanye

Фото © Instagram/irinashayk, photosofkanye

Роману музыканта и девушки сейчас ничего не мешает. Канье находится в процессе развода с инста-дивой и звездой реалити-шоу Ким Кардашьян. А Ирина Шейк ещё в 2019 году рассталась с актёром Брэдли Купером, от которого воспитывает дочку.

Кардашьян ещё не успела развестись, но о её романе с этим давним другом теперь говорят все

Кардашьян ещё не успела развестись, но о её романе с этим давним другом теперь говорят все

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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