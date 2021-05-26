В Сети раскрыли роман Ирины Шейк и Канье Уэста, которые приглянулись друг другу ещё 11 лет назад
Популярный рэпер и российская красавица знакомы уже давно, и оба сейчас находятся в "свободном плавании".
Мир селебрити всколыхнули новые шокирующие слухи, пишет Daily Mail. По информации американского сайта о жизни звёзд DeuxMoi, неоднократный обладатель "Грэмми" и бывший возлюбленный Ким Кардашьян Канье Уэст завёл роман с российской супермоделью Ириной Шейк.
Фото © Instagram / irinashayk, photosofkanye
"Канье Уэст теперь тайно встречается с Ириной Шейк, мамой ребёнка Брэдли Купера", — разместили администраторы "Инстаграма" DeuxMoi слова анонимного источника. Они отметили, что не уверены в романе пары, но, возможно, у 35-летней модели и 45-летнего рэпера действительно есть интерес друг к другу.
При этом Шейк и Уэст знакомы не первый год. Ещё в 2010-м красавица снялась в клипе рэпера на песню Power. Кроме того, Канье упомянул модель в треке Christian Dior Denim Flow.
Фото © Instagram/irinashayk, photosofkanye
Роману музыканта и девушки сейчас ничего не мешает. Канье находится в процессе развода с инста-дивой и звездой реалити-шоу Ким Кардашьян. А Ирина Шейк ещё в 2019 году рассталась с актёром Брэдли Купером, от которого воспитывает дочку.
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