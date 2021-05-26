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Полиция выдала ордер на арест Мэрилина Мэнсона после того, как он плюнул в лицо оператору

В августе 2019 года в концертном павильоне Гилфорда, штат Нью-Гэмпшир, прошёл концерт Мэрилина Мэнсона. Фанаты остались в восторге, но работники, обслуживающие концерт, совсем нет. Так, из-за нападения на оператора рок-певцу теперь грозит до года лишения свободы.

26 мая, 09:20

Фото © Facebook / Gilford Police Department

Спустя больше полутора лет после концерта полиция Гилфорда в официальной группе Facebook сообщила, что она выдала ордер на арест Мэнсона. Причина — нападение на местного видеооператора, который снимал выступление рокера из оркестровой ямы павильона "Банк оф Нью-Хэмпшир". Какое именно это было нападение, полиция не уточняет, кроме того, что оно точно не было сексуального характера.

Полицейский департамент Гилфорда обладает действующим ордером на арест Брайана Хью Уорнера (также известен как Мэрилин Мэнсон)

Полицейский департамент Гилфорда

Фото © Facebook / Gilford Police Department

Фото © Facebook / Gilford Police Department

Однако журналистам TMZ удалось выяснить, что же стало причиной выписанного ордера. По сообщениям медиа, артиста привлекают за плевок в оператора. Мужчина утверждает, что на него попала слюна Мэнсона, поэтому он и решил обратиться в полицию. Власти Гилфорда сообщили TMZ, что предполагаемая жертва "не пострадала", но певцу всё равно предъявили обвинение, так как плевок представляет собой "запрещённый физический контакт".

Фрагмент того самого концерта. Чуть позже артист подошёл к оператору и плюнул прямо в объектив. Именно в этот момент, по сообщению TMZ, слюна попала на лицо пострадавшему

За проступки такой тяжести законы штата предполагают тюремный арест вплоть до года и штраф до двух тысяч долларов (147 тысяч рублей). В публикации в Facebook полиция отметила, что команда Мэнсона знала об ордере уже "некоторое время", но певец так и не явился в Гилфорд, чтобы ответить за своё преступление. Представители рокера эту информацию опровергают и отмечают, что уже связались со следствием.

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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