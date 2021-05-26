Полиция выдала ордер на арест Мэрилина Мэнсона после того, как он плюнул в лицо оператору

В августе 2019 года в концертном павильоне Гилфорда, штат Нью-Гэмпшир, прошёл концерт Мэрилина Мэнсона. Фанаты остались в восторге, но работники, обслуживающие концерт, совсем нет. Так, из-за нападения на оператора рок-певцу теперь грозит до года лишения свободы.