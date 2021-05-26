Дочь Оззи Осборна изменилась до неузнаваемости на новых фото, где её вес достиг минимальной отметки
Британская певица Келли Осборн, дочь легендарного рокера Оззи Осборна, запомнилась всему миру как неуклюжий подросток. Вот только сейчас девушке уже 36 лет и в её внешности нет ничего общего с той нескладной девочкой, какой её все представляют.
Фото © Twitter / RedandLegs
На днях девушка шокировала фанатов переменами во внешности. В личном инстаграм-профиле певица, актриса и активистка опубликовала свою свежую фотографию, смутив пользователей Сети, — никто не может понять, действительно это Келли или кто-то другой. С одной стороны, характерные лавандовые волосы и серо-голубые глаза на месте, с другой — девушка в разы стройнее, чем все привыкли её видеть.
Преображение и правда радикальное. Настолько, что пользователи соцсети заподозрили звезду в том, что она сделала пластику. Впрочем, Келли приходится регулярно доказывать "фанатам" обратное. В последний раз девушка оправдывалась в конце 2020 года. Впрочем, Келли не скрывает, что косметические процедуры она иногда всё-таки делает, пишет The Sun.
Я хочу кое-что прояснить. Я не лгунья. Я никогда не делала пластических операций... По крайней мере — пока! Единственное, что я сделала, — это немного ботокса в лоб, нижнюю челюсть и верхнюю губу. Вот и всё
Реальная же причина ясна. По всей видимости, стройность девушки — это результат рукавной гастропластики, которую звезда сделала пару лет назад. Операция помогла девушке вскоре похудеть на 40 килограммов. В своём подкасте девушка поделилась мыслями по этому поводу.
Я перенесла операцию. Мне плевать, что об этом кто-то что-то скажет. Единственное, что делает эта операция, — меняет форму вашего живота. Прошло уже почти два года, и, не буду врать, это лучшее моё решение когда-либо
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