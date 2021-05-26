Дочь Оззи Осборна изменилась до неузнаваемости на новых фото, где её вес достиг минимальной отметки

На днях девушка шокировала фанатов переменами во внешности. В личном инстаграм-профиле певица, актриса и активистка опубликовала свою свежую фотографию, смутив пользователей Сети, — никто не может понять, действительно это Келли или кто-то другой. С одной стороны, характерные лавандовые волосы и серо-голубые глаза на месте, с другой — девушка в разы стройнее, чем все привыкли её видеть.

Фото © Twitter / RedandLegs, Instagram / kellyosbourne

Преображение и правда радикальное. Настолько, что пользователи соцсети заподозрили звезду в том, что она сделала пластику. Впрочем, Келли приходится регулярно доказывать "фанатам" обратное. В последний раз девушка оправдывалась в конце 2020 года. Впрочем, Келли не скрывает, что косметические процедуры она иногда всё-таки делает, пишет The Sun.

Я хочу кое-что прояснить. Я не лгунья. Я никогда не делала пластических операций... По крайней мере — пока! Единственное, что я сделала, — это немного ботокса в лоб, нижнюю челюсть и верхнюю губу. Вот и всё Келли Осборн

Фото © Twitter / RedandLegs, Instagram / kellyosbourne

Реальная же причина ясна. По всей видимости, стройность девушки — это результат рукавной гастропластики, которую звезда сделала пару лет назад. Операция помогла девушке вскоре похудеть на 40 килограммов. В своём подкасте девушка поделилась мыслями по этому поводу.