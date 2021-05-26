Саймон, Баклажан и Владик спустя 16 лет: Когда актёры фильма "Жмурки" успели так состариться
Что стало с артистами, сыгравшими в комедии Балабанова.
Фото © "Кипопоиск"
26 мая 2005 года состоялась премьера фильма Алексея Балабанова "Жмурки". Картина стала седьмой полнометражной работой режиссёра и первой в его фильмографии комедией. Она получила положительные отзывы критиков и приобрела культовый статус у поклонников мэтра. В фильме Балабанов спародировал популярное российское криминальное кино: он делает отсылки к "Бригаде", "Бумеру" и своему собственному "Брату". Большинство актёров были утверждены на роли без всяких проб. Вот что с ними стало спустя годы.
Сергей / Алексей Панин
Кадр из фильма "Жмурки" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / actor_ap
Из карикатурного bad guy, которого он сыграл в "Жмурках", Панин превратился в самого настоящего плохиша. Всё началось с любовных похождений. В 2008 году Алексей женился на актрисе Юлии Юдинцевой, которая родила ему дочь Анну. Отношения супругов почти сразу разладились. В 2011 году у Панина родились две внебрачные дочери от разных женщин. В 2013 году он снова женился. После этого актёр часто появлялся в сводках происшествий из-за своих дебошей и странных выходок: он дрался, снимал откровенные видео и злоупотреблял алкоголем. Но, несмотря ни на что, Панин продолжает сниматься, хотя уже и не так активно, как раньше.
Саймон / Дмитрий Дюжев
Кадр из фильма "Жмурки" / фото © "Кинопоиск"
До роли в "Жмурках" Дюжев был известен широкой публике только по сериалу "Бригада". Затем карьера артиста пошла в гору. Он стал актёром МХТ им. Чехова, начал выступать как вокалист после победы на телешоу "Две звезды", сам режиссирует фильмы и ставит спектакли. Дюжев продолжает сниматься в кино: зрителям запомнились его роли в таких фильмах, как "Остров", "Каникулы строгого режима", "Утомлённые солнцем – 2". В 2008 году актёр женился, у него два сына.
Михалыч / Никита Михалков
Кадр из фильма "Жмурки" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / nikita__mikhalkov
Никита Михалков не нуждается в особых представлениях, но всё же. После "Жмурок" в качестве актёра он принял участие в таких фильмах, как "Статский советник", "Легенда № 17", "Движение вверх", а также ещё одной картине Балабанова — "Мне не больно". Кроме того, за прошедшие годы Никита Сергеевич успел снять "12", "Утомлённых солнцем – 2", "Солнечный удар". Режиссёр нередко оказывается под прицелом критики из-за своих публичных высказываний, а его авторская программа "Бесогон TV" регулярно поставляет публике новые поводы для хейта.
Корон / Сергей Маковецкий
Кадр из фильма "Жмурки" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / sergey_makovetskiy_official
После "Жмурок" Маковецкий исполнил ещё более 60 ролей в таких картинах, как "Поп", "2-АССА-2", "Вечное возвращение", а также сериалах "Ликвидация", "Бесы", "Родина", "Грозный". Кроме того, он озвучивал серию мультфильмов "Три богатыря". Маковецкий продолжает служить в театре им. Вахтангова. В 2018 году был награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Степан / Виктор Сухоруков
Кадр из фильма "Жмурки" © "Кинопоиск" / Кадр видео: YouTube / ОМ Олега Меньшикова
Сухоруков не раз признавался, что именно Алексей Балабанов сделал из него кинозвезду. В общей сложности актёр снялся в шести фильмах режиссёра. "Жмурки" стали последним. Затем Сухоруков блистал в "Острове" Павла Лунгина, "Овсянках" Алексея Федорченко, "Уик-энде" Станислава Говорухина и сериалах "Фурцева", "Годунов", "Грозный". В 2008 году удостоился звания народного артиста Российской Федерации.
Баклажан / Григорий Сиятвинда
Кадр из фильма "Жмурки" © "Кинопоиск" / Кадр видео: YouTube / Вечерний Ургант
"Жмурки" принесли Григорию широкую известность. До выхода фильма он играл в театре. На экране дебютировал в 1997 году в картине Валерия Чикова "Не валяй дурака...". Роль Баклажана прославила актёра, и его стали чаще приглашать на съёмки. С 2015 года он играет управляющего Михаила Джековича в сериале "Кухня" и его спин-оффах.
Бала / Анатолий Журавлёв
Кадр из фильма "Жмурки" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / anatoly_zhuravlev_official
Самыми известными работами Журавлёва после "Жмурок" стали роли в сериалах "Возвращение Турецкого", "Бывшие" и "Жуки". С 2007 года он служит в Театре киноактёра. В 2018 году поставил спектакль-концерт "Клава", посвящённый жизни и творчеству певицы и актрисы Клавдии Шульженко.
Официантка, секретарша / Рената Литвинова
Кадр из фильма "Жмурки" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / renatalitvinovaofficiall
Через год после "Жмурок" вышла мелодрама Балабанова "Мне не больно", где Литвинова сыграла уже не эпизодическую, а главную роль. Позже актриса неоднократно радовала поклонников на киноэкране и театральной сцене, а также сама сняла два художественных фильма — "Последняя сказка Риты" и "Северный ветер". В 2007 году Литвинова развелась со вторым мужем Леонидом Добровским, от которого у неё родилась дочь Ульяна. Актриса состоит в близких отношениях с певицей Земфирой.
Владик / Влад Толочко
Кадр из фильма "Жмурки" © "Кинопоиск" / Кадр видео: YouTube / НТВ
Роль сына криминального авторитета Михалыча стала первой и единственной в жизни Влада Толочко. В "Жмурки" его отобрали по итогам кастинга, который проходил в школах. Балабанов не прогадал: почти все сцены с участием мальчика были сняты одним дублем. Но после премьеры Владик исчез из поля зрения. В 2015 году он появился в эфире НТВ и рассказал, что хотел стать профессиональным артистом, но в итоге пошёл учиться на юриста и устроился работать в суд. Влад живёт с семьёй в Нижнем Новгороде и разводит кур и кроликов.
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