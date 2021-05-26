26 мая 2005 года состоялась премьера фильма Алексея Балабанова "Жмурки". Картина стала седьмой полнометражной работой режиссёра и первой в его фильмографии комедией. Она получила положительные отзывы критиков и приобрела культовый статус у поклонников мэтра. В фильме Балабанов спародировал популярное российское криминальное кино: он делает отсылки к "Бригаде", "Бумеру" и своему собственному "Брату". Большинство актёров были утверждены на роли без всяких проб. Вот что с ними стало спустя годы.

Сергей / Алексей Панин

Кадр из фильма "Жмурки" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / actor_ap

Из карикатурного bad guy, которого он сыграл в "Жмурках", Панин превратился в самого настоящего плохиша. Всё началось с любовных похождений. В 2008 году Алексей женился на актрисе Юлии Юдинцевой, которая родила ему дочь Анну. Отношения супругов почти сразу разладились. В 2011 году у Панина родились две внебрачные дочери от разных женщин. В 2013 году он снова женился. После этого актёр часто появлялся в сводках происшествий из-за своих дебошей и странных выходок: он дрался, снимал откровенные видео и злоупотреблял алкоголем. Но, несмотря ни на что, Панин продолжает сниматься, хотя уже и не так активно, как раньше.

Саймон / Дмитрий Дюжев

Кадр из фильма "Жмурки" / фото © "Кинопоиск"

До роли в "Жмурках" Дюжев был известен широкой публике только по сериалу "Бригада". Затем карьера артиста пошла в гору. Он стал актёром МХТ им. Чехова, начал выступать как вокалист после победы на телешоу "Две звезды", сам режиссирует фильмы и ставит спектакли. Дюжев продолжает сниматься в кино: зрителям запомнились его роли в таких фильмах, как "Остров", "Каникулы строгого режима", "Утомлённые солнцем – 2". В 2008 году актёр женился, у него два сына.

Михалыч / Никита Михалков

Кадр из фильма "Жмурки" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / nikita__mikhalkov

Никита Михалков не нуждается в особых представлениях, но всё же. После "Жмурок" в качестве актёра он принял участие в таких фильмах, как "Статский советник", "Легенда № 17", "Движение вверх", а также ещё одной картине Балабанова — "Мне не больно". Кроме того, за прошедшие годы Никита Сергеевич успел снять "12", "Утомлённых солнцем – 2", "Солнечный удар". Режиссёр нередко оказывается под прицелом критики из-за своих публичных высказываний, а его авторская программа "Бесогон TV" регулярно поставляет публике новые поводы для хейта.

Корон / Сергей Маковецкий

Кадр из фильма "Жмурки" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / sergey_makovetskiy_official

После "Жмурок" Маковецкий исполнил ещё более 60 ролей в таких картинах, как "Поп", "2-АССА-2", "Вечное возвращение", а также сериалах "Ликвидация", "Бесы", "Родина", "Грозный". Кроме того, он озвучивал серию мультфильмов "Три богатыря". Маковецкий продолжает служить в театре им. Вахтангова. В 2018 году был награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Степан / Виктор Сухоруков

Кадр из фильма "Жмурки" © "Кинопоиск" / Кадр видео: YouTube / ОМ Олега Меньшикова

Сухоруков не раз признавался, что именно Алексей Балабанов сделал из него кинозвезду. В общей сложности актёр снялся в шести фильмах режиссёра. "Жмурки" стали последним. Затем Сухоруков блистал в "Острове" Павла Лунгина, "Овсянках" Алексея Федорченко, "Уик-энде" Станислава Говорухина и сериалах "Фурцева", "Годунов", "Грозный". В 2008 году удостоился звания народного артиста Российской Федерации.

Баклажан / Григорий Сиятвинда

Кадр из фильма "Жмурки" © "Кинопоиск" / Кадр видео: YouTube / Вечерний Ургант

"Жмурки" принесли Григорию широкую известность. До выхода фильма он играл в театре. На экране дебютировал в 1997 году в картине Валерия Чикова "Не валяй дурака...". Роль Баклажана прославила актёра, и его стали чаще приглашать на съёмки. С 2015 года он играет управляющего Михаила Джековича в сериале "Кухня" и его спин-оффах.

Бала / Анатолий Журавлёв

Кадр из фильма "Жмурки" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / anatoly_zhuravlev_official

Самыми известными работами Журавлёва после "Жмурок" стали роли в сериалах "Возвращение Турецкого", "Бывшие" и "Жуки". С 2007 года он служит в Театре киноактёра. В 2018 году поставил спектакль-концерт "Клава", посвящённый жизни и творчеству певицы и актрисы Клавдии Шульженко.

Официантка, секретарша / Рената Литвинова

Кадр из фильма "Жмурки" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / renatalitvinovaofficiall

Через год после "Жмурок" вышла мелодрама Балабанова "Мне не больно", где Литвинова сыграла уже не эпизодическую, а главную роль. Позже актриса неоднократно радовала поклонников на киноэкране и театральной сцене, а также сама сняла два художественных фильма — "Последняя сказка Риты" и "Северный ветер". В 2007 году Литвинова развелась со вторым мужем Леонидом Добровским, от которого у неё родилась дочь Ульяна. Актриса состоит в близких отношениях с певицей Земфирой.

Владик / Влад Толочко

Кадр из фильма "Жмурки" © "Кинопоиск" / Кадр видео: YouTube / НТВ