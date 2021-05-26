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СМИ: К строительству БАМа этим летом привлекут около 600 заключённых

Их трудоустроят разнорабочими, бетонщиками и арматурщиками на стройках Восточного полигона вместо мигрантов, число которых в стране резко сократилось из-за пандемии коронавируса.

26 мая, 14:57
<p>Фото © ТАСС / Александр Рюмин</p>

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

В июне текущего года порядка 600 заключённых привлекут на строительные работы на Байкало-Амурской магистрали. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, сейчас осуждённых уже начинают оформлять по профилям, которые не требуют высокой квалификации. Речь идёт о таких специальностях, как бетонщик, арматурщик или разнорабочий. Заключённых готовы нанять "Промстрой" (100 человек) и "ТС Строй" (430 человек).

В СК поддержали идею заменить трудовых мигрантов осуждёнными

В СК поддержали идею заменить трудовых мигрантов осуждёнными

Отмечается, что заключённые будут работать на стройках Восточного полигона вместо мигрантов, число которых в стране резко сократилось из-за пандемии коронавируса.

Как ранее писал Лайф, в России предложили заменить трудовых мигрантов заключёнными. С инициативой выступил директор ФСИН Александр Калашников на Координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске. По его задумке, осуждённые будут трудиться в "новых, достойных условиях" и даже получать зарплату.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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