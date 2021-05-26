СМИ: К строительству БАМа этим летом привлекут около 600 заключённых

В июне текущего года порядка 600 заключённых привлекут на строительные работы на Байкало-Амурской магистрали. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, сейчас осуждённых уже начинают оформлять по профилям, которые не требуют высокой квалификации. Речь идёт о таких специальностях, как бетонщик, арматурщик или разнорабочий. Заключённых готовы нанять "Промстрой" (100 человек) и "ТС Строй" (430 человек).

Отмечается, что заключённые будут работать на стройках Восточного полигона вместо мигрантов, число которых в стране резко сократилось из-за пандемии коронавируса.