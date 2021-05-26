Суд в Нидерландах завершил предварительное производство по делу МН17

Голландский суд завершил предварительное производство по делу о крушении в июле 2014 года на Украине Boeing, выполнявшего рейс МН17. Рассмотрение дела по существу начнётся 7 июня.

Отмечается, что последним этапом процесса стал осмотр судьями реконструкции и собранных на месте крушения обломков самолёта, состоявшийся на военно-воздушной базе Гилзе-Рейн в Нидерландах. Сотрудники инстанции провели основное время в ангаре в сопровождении представителей прокуратуры, защиты и адвокатов родственников. Потребовался даже специальный подъёмник, чтобы эксперты могли подняться к потолку, чтобы лучше разглядеть характер повреждений.

"Нам нужно время для того, чтобы всё обдумать. Потом можно будет рассказать о наших замечаниях. Мы сделаем это 7 июня, в день, когда возобновятся слушания", — сообщил председательствующий судья Хендрик Стейнхейс, закрывая заседание.

Осмотр реконструкции был важен с точки зрения того, что судьи могли получить собственное представление, ведь именно им предстоит ответить на вопросы о виновности и невиновности обвиняемых, отметила отвечающая за связи с прессой судья Мария Кнейфф.