Суд в Нидерландах завершил предварительное производство по делу МН17
Последним этапом процесса стал осмотр судьями реконструкции и собранных на месте крушения обломков самолёта.
Фото © ТАСС / Михаил Почуев
Голландский суд завершил предварительное производство по делу о крушении в июле 2014 года на Украине Boeing, выполнявшего рейс МН17. Рассмотрение дела по существу начнётся 7 июня.
Отмечается, что последним этапом процесса стал осмотр судьями реконструкции и собранных на месте крушения обломков самолёта, состоявшийся на военно-воздушной базе Гилзе-Рейн в Нидерландах. Сотрудники инстанции провели основное время в ангаре в сопровождении представителей прокуратуры, защиты и адвокатов родственников. Потребовался даже специальный подъёмник, чтобы эксперты могли подняться к потолку, чтобы лучше разглядеть характер повреждений.
"Нам нужно время для того, чтобы всё обдумать. Потом можно будет рассказать о наших замечаниях. Мы сделаем это 7 июня, в день, когда возобновятся слушания", — сообщил председательствующий судья Хендрик Стейнхейс, закрывая заседание.
Осмотр реконструкции был важен с точки зрения того, что судьи могли получить собственное представление, ведь именно им предстоит ответить на вопросы о виновности и невиновности обвиняемых, отметила отвечающая за связи с прессой судья Мария Кнейфф.
Напомним, Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев считает, что лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. В ходе расследования разведка Нидерландов выяснила, что рухнувший в Донбассе "боинг" был вне зоны действия ЗРК "Бук". При этом были опубликованы свидетельства очевидцев, которые видели украинские истребители в небе над районом трагедии.
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