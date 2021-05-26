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Пашинян назвал условие подписания документа по демаркации границы с Азербайджаном

Если инструментов Организации Договора о коллективной безопасности будет недостаточно, то Ереван обратится в Совет Безопасности ООН.

26 мая, 14:44
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Пока армия Азербайджана не покинула полностью территорию Армении, не будет подписан документ о комиссии по демаркации границы. Об этом на заседании парламента заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

"Нет такой возможности, при которой мы подпишем документ без вывода войск [Азербайджана]. Мы предложили два варианта: либо войска выводятся с территории Армении, либо в подписанном документе чётко указывается, через сколько дней уходят азербайджанские войска. Азербайджанские ВС должны покинуть наши территории, другой возможности мы не обсуждаем", — заявил Никол Пашинян.

По словам и.о. премьер-министра, Ереван изучает возможность обратиться в Совбез ООН в связи с проблемой на границе с Азербайджаном.

"Мы никогда не исключали, что можем пойти по этому пути, если окажется, что инструменты ОДКБ и армяно-российской объединённой группировки недостаточны для решения этой проблемы", — объяснил Пашинян.

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Лайф уже писал, что в середине мая и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил Баку в посягательстве на суверенную территорию страны из-за событий в Сюникской области, где заметили азербайджанских военных. По его словам, они под предлогом "уточнения границы" попытались провести "определённые работы". Он подчеркнул, что есть карта, утверждённая советской Арменией, советским Азербайджаном и центральными властями, на которой ясно видно, где проходит граница между странами.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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