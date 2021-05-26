Пашинян назвал условие подписания документа по демаркации границы с Азербайджаном

Пока армия Азербайджана не покинула полностью территорию Армении, не будет подписан документ о комиссии по демаркации границы. Об этом на заседании парламента заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

"Нет такой возможности, при которой мы подпишем документ без вывода войск [Азербайджана]. Мы предложили два варианта: либо войска выводятся с территории Армении, либо в подписанном документе чётко указывается, через сколько дней уходят азербайджанские войска. Азербайджанские ВС должны покинуть наши территории, другой возможности мы не обсуждаем", — заявил Никол Пашинян.

По словам и.о. премьер-министра, Ереван изучает возможность обратиться в Совбез ООН в связи с проблемой на границе с Азербайджаном.

"Мы никогда не исключали, что можем пойти по этому пути, если окажется, что инструменты ОДКБ и армяно-российской объединённой группировки недостаточны для решения этой проблемы", — объяснил Пашинян.