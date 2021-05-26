Сегодня, 26 мая, ожидается полное лунное затмение, известное как "кровавая" Луна. В этот день спутник Земли окрасится в красный цвет. О том, что с точки зрения звёзд принесёт нам это необычное явление, рассказала шаман Елена Батыр.

"В шаманизме это затмение называют "дракон съел Луну", или ашдаха. Это день, когда зло может победить добро. Людям надо быть начеку, потому что зло в этот день рядом и ждёт, когда вы оступитесь", — пояснила эксперт в беседе с Лайфом.

По словам Елены, в этот день стоит воздержаться от каких-либо конфликтов, в противном случае негативные энергии отразятся на личной жизни. Также "кровавая" Луна может плохо повлиять на маленьких детей, в частности спровоцировать у них даже некоторые болезни. Поэтому родителям следует провести этот день в компании наследников, идеально будет, если все скоротают вечер дома под какие-то совместные дела. Также день не сулит ничего хорошего тем, кто планирует отправиться в командировку.

"При этом день хорош для учёбы. Если вы что-то давно хотели выучить, даже какой-то язык, то самое время начать. Сегодня всё пойдёт как по маслу", — отметила Елена.

По словам шамана, для защиты своей энергетики сегодня можно совершить простой ритуал. Для этого необходимо съесть кусочек хлеба и отрезать небольшую прядь волос. Эксперт добавила, что таким образом вы сможете задобрить злых духов.