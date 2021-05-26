Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Британцы нашли тонну кокаина на $113 миллионов во время прогулки по пляжу

Предположительно, груз в водонепроницаемых пакетах, привязанных к спасательным жилетам, прибыл из Южной Америки.

26 мая, 14:14

Фото © Twitter / National Crime Agency

В британском графстве Восточный Сассекс на берегу Ла-Манша прохожие нашли почти тонну кокаина на сумму около 113 миллионов долларов (80 миллионов фунтов стерлингов). Об этом сообщили в Национальном агентстве по борьбе с преступностью.

Местные жители обнаружили на пляже водонепроницаемые пакеты с наркотическим веществом, которые были прикреплены к спасательным жилетам. Общий вес "посылки" составил около 960 килограммов.

Отметим, что предполагаемой точкой отправки груза называется Южная Америка. В расследовании участвуют местная полиция, пограничная служба и, возможно, будут задействованы международные партнёры Британии.

В России перехватили предназначенную для Евросоюза крупнейшую партию контрабандного героина

В России перехватили предназначенную для Евросоюза крупнейшую партию контрабандного героина

Напомним, что правоохранительные органы Эквадора ранее арестовали 805 брикетов кокаина. Наркотики были обнаружены в грузе с бананами, который должен был направляться в Россию и Бельгию.

В МВД рассказали, насколько в России распространился дешёвый аналог героина

В МВД рассказали, насколько в России распространился дешёвый аналог героина

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1