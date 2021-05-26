Британцы нашли тонну кокаина на $113 миллионов во время прогулки по пляжу

В британском графстве Восточный Сассекс на берегу Ла-Манша прохожие нашли почти тонну кокаина на сумму около 113 миллионов долларов (80 миллионов фунтов стерлингов). Об этом сообщили в Национальном агентстве по борьбе с преступностью.

Местные жители обнаружили на пляже водонепроницаемые пакеты с наркотическим веществом, которые были прикреплены к спасательным жилетам. Общий вес "посылки" составил около 960 килограммов.

The combined weight is thought to be around 960 kilos, which if cut and sold on the streets in the UK would have had an estimated street value of around £80 million. pic.twitter.com/omVDd0rsNy — National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) May 25, 2021

Отметим, что предполагаемой точкой отправки груза называется Южная Америка. В расследовании участвуют местная полиция, пограничная служба и, возможно, будут задействованы международные партнёры Британии.