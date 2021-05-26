В МИД РФ раскрыли, когда Белоруссия может предъявить обвинение россиянке Сапеге

Россиянке Софии Сапеге, которую задержали в Белоруссии 23 мая, могут предъявить обвинение в течение десяти дней. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"25 мая российское посольство получило официальное постановление генпрокурора Белоруссии, в котором сообщается, что в связи с подозрениями в совершении Софией Сапегой уголовно наказуемых деяний решено избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца. По белорусскому законодательству в течение десяти дней после задержания ей должны быть предъявлены официальные обвинения или она должна быть отпущена на свободу", — сказала Захарова.

Она отметила, что российское посольство оказывает Сапеге всю необходимую помощь и поддержку.

Напомним, Софию Сапегу задержали вместе с Романом Протасевичем в Минске после того, как борт авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, приземлился там из-за сообщения о бомбе. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении. Позже в Сети появилось видео, на котором россиянка в кабинете у следователя признаётся в администрировании телеграм-канала с данными белорусских силовиков "Чёрная книга Беларуси".