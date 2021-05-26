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В МИД РФ раскрыли, когда Белоруссия может предъявить обвинение россиянке Сапеге

Республика официально уведомила Россию о продлении срока содержания гражданки РФ под стражей на два месяца.

26 мая, 13:54
<p>София Сапега. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/sapega_sofia_/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sapega_sofia_</a></p>

София Сапега. Фото © Instagram / sapega_sofia_

Россиянке Софии Сапеге, которую задержали в Белоруссии 23 мая, могут предъявить обвинение в течение десяти дней. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"25 мая российское посольство получило официальное постановление генпрокурора Белоруссии, в котором сообщается, что в связи с подозрениями в совершении Софией Сапегой уголовно наказуемых деяний решено избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца. По белорусскому законодательству в течение десяти дней после задержания ей должны быть предъявлены официальные обвинения или она должна быть отпущена на свободу", — сказала Захарова.

В Кремле заверили, что задержанную в Минске россиянку Сапегу обеспечат юридической и консульской защитой

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Она отметила, что российское посольство оказывает Сапеге всю необходимую помощь и поддержку.

Напомним, Софию Сапегу задержали вместе с Романом Протасевичем в Минске после того, как борт авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, приземлился там из-за сообщения о бомбе. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении. Позже в Сети появилось видео, на котором россиянка в кабинете у следователя признаётся в администрировании телеграм-канала с данными белорусских силовиков "Чёрная книга Беларуси".

Лукашенко назвал задержание Протасевича и Сапеги суверенным правом Белоруссии

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Лайф уже сообщал, что Софии грозит дело по ч. 3 ст. 130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" Уголовного кодекса Белоруссии. Наказание по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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