Политолог оценила закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами
Оно перестанет действовать в 2022 году, если Москва направит соответствующее уведомление до 30 июня 2021-го.
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Политолог и доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Кира Сазонова в беседе с Лайфом оценила закон о расторжении налогового соглашения с Нидерландами, который подписал президент России Владимир Путин. Юрист-международник назвала такое развитие событий вполне ожидаемым.
"Мы занимаемся массированной налоговой реформой с 2015 года, и всё это абсолютно ожидаемо. Тема с денонсацией соглашений началась в активной фазе ещё в 2020-м", — сказала Сазонова.
При этом политолог отметила, что аналогичных указов в ближайшие годы, скорее всего, будет ещё несколько, так как сейчас Россия "стала на путь приведения капиталов в страну и противодействия оттоку".
Как ранее сообщал Лайф, в России денонсировали соглашение между Москвой и Амстердамом об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество. Оно перестанет действовать 1 января 2022 года, если Москва направит уведомление о денонсации договора до 30 июня текущего года.
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