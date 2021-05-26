Политолог оценила закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

Политолог и доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Кира Сазонова в беседе с Лайфом оценила закон о расторжении налогового соглашения с Нидерландами, который подписал президент России Владимир Путин. Юрист-международник назвала такое развитие событий вполне ожидаемым.

"Мы занимаемся массированной налоговой реформой с 2015 года, и всё это абсолютно ожидаемо. Тема с денонсацией соглашений началась в активной фазе ещё в 2020-м", — сказала Сазонова.

При этом политолог отметила, что аналогичных указов в ближайшие годы, скорее всего, будет ещё несколько, так как сейчас Россия "стала на путь приведения капиталов в страну и противодействия оттоку".