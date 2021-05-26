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На фанатов "Манчестер Юнайтед" напали в Гданьске перед финалом Лиги Европы

Никто из них серьёзно не пострадал, в отличие от заведения, где и происходила потасовка.

26 мая, 13:47

Видео © Twitter / Footbreak

На трёх болельщиков "Манчестер Юнайтед" напали в Гданьске в преддверии финала Лиги Европы против "Вильярреала". Подробности истории сообщает Би-би-си.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как целая толпа агрессивно настроенных молодых людей напала на трёх посетителей одного из заведений в Гданьске. Те в этот момент просто отдыхали в нём и никому не мешали. После короткой потасовки напавшие удалились. По некоторым данным, ими оказались поклонники местной "Легии".

"Персонал клуба помогал нескольким болельщикам "Юнайтеда" в Гданьске вчера вечером и сегодня после инцидента, когда на некоторых из наших болельщиков напали возле бара в городе", — отметили в "Юнайтеде".

Поклонники "дьяволов" сильно не пострадали, в отличие от заведения, где и происходила потасовка. На опубликованном видео можно заметить перевёрнутые стулья и столы, а также битое стекло. Нападение на поклонников британской команды уже осудила мэр Гданьска Александра Дулькевич.

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Добавим, что финал Лиги Европы состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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