В Петербурге СК завёл дело против сервиса аренды электросамокатов из-за сбитого прохожего

В Питере молодые люди въехали в пешехода на электросамокате и избили его. Видео © Mash на Мойке

В Санкт-Петербурге следователи после нападения двух парней на писателя посреди Невского проспекта возбудили уголовное дело в отношении владельцев компании по предоставлению электросамокатов в аренду. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу.

В середине мая ребята в возрасте 20 и 21 года у одного из домов по Невскому проспекту на скорости наехали на проживающего в городе писателя, а затем избили его, сломав рёбра. Прозаик попал в больницу, ему была оказана медицинская помощь.

В следствии отметили, что некие люди из руководства компании по аренде электросамокатов из корыстных побуждений сдали средства передвижения молодым людям и не смогли обеспечить безопасность окружающих на всех этапах оказания услуги. При этом правила управления электросамокатами не урегулированы на законодательном уровне.