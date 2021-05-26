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В Петербурге СК завёл дело против сервиса аренды электросамокатов из-за сбитого прохожего

Пострадавшим оказался писатель-прозаик. У следствия есть вопросы о соблюдении требований безопасности владельцами компании-арендодателя.

26 мая, 14:06

В Питере молодые люди въехали в пешехода на электросамокате и избили его. Видео © Mash на Мойке

В Санкт-Петербурге следователи после нападения двух парней на писателя посреди Невского проспекта возбудили уголовное дело в отношении владельцев компании по предоставлению электросамокатов в аренду. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу.

В середине мая ребята в возрасте 20 и 21 года у одного из домов по Невскому проспекту на скорости наехали на проживающего в городе писателя, а затем избили его, сломав рёбра. Прозаик попал в больницу, ему была оказана медицинская помощь.

В следствии отметили, что некие люди из руководства компании по аренде электросамокатов из корыстных побуждений сдали средства передвижения молодым людям и не смогли обеспечить безопасность окружающих на всех этапах оказания услуги. При этом правила управления электросамокатами не урегулированы на законодательном уровне.

Электросамокаты-убийцы: кикшеринговые сервисы повысили аварийность на тротуарах

Электросамокаты-убийцы: кикшеринговые сервисы повысили аварийность на тротуарах

Напомним, что депутаты Мосгордумы ограничили скорость передвижения шеринговых электросамокатов в столице. Первым под ограничения попал сервис Whoosh, в дальнейшем эти же правила коснутся остальных шеринг-компаний.

Худрук Мариинки прокомментировал инцидент с артистом балета, упавшим с самоката

Худрук Мариинки прокомментировал инцидент с артистом балета, упавшим с самоката

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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