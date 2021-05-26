"От этого хулиганства до жарки сосисок на Вечном огне один шаг": Лётчик-космонавт резко осудил разрисовавших "Буран" граффитистов
Герой России считает недопустимыми подобные акты вандализма. Наказание за такие проступки должно быть неотвратимым, уверен Борисенко.
Фото © VK / Мария Баст
Лётчик-космонавт Андрей Борисенко резко осудил уличных художников, которые разрисовали недостроенный космический корабль "Буран", находящийся на космодроме Байконур. В беседе с Лайфом Герой России выразил мнение, что "от этого акта хулиганства до жарки сосисок на Вечном огне — один шаг".
"Я отношусь к этому как к хулиганству и считаю такое недопустимым. Могу воспринимать это как недостаток культуры, образования и воспитания. Это так или иначе ненормально", — сказал Борисенко.
По словам космонавта, к уличному искусству подобное "творчество" можно отнести только в том случае, когда художники рисуют "по согласованию с местной администрацией или жителями, и если это действительно является украшением города". А роспись космического челнока на Байконуре можно причислить исключительно к хулиганству, подчеркнул лётчик.
"На мой взгляд, жарка сосисок на мемориале советским воинам и граффити на "Буране" — звенья одной цепи. Только первое — это уже с особым цинизмом. Но от акта хулиганства на Байконуре до жарки сосисок на Вечном огне — всего один шаг. Я считаю, наказание должно быть адекватно преступлению", — заявил Борисенко.
При этом Герой России отметил, что роспись "Бурана" всё же нельзя отнести к общественно опасным преступлениям, однако "этот проступок не достоин нормальных людей", констатировал он. А в качестве формы наказания лётчик-космонавт допустил, в частности, разъяснительные беседы с граффитистами в правоохранительных органах или какие-либо другие меры, которые "должны подбираться на усмотрение специалистов".
"Должна быть неотвратимость наказания за подобные проступки, потому что с этого начинается дорога к более серьёзным преступлениям", — резюмировал Борисенко.
Напомним, что на Байконуре неизвестные разрисовали граффити недостроенный космический корабль "Буран". Уличные художники проникли в монтажно-заправочный корпус космодрома. Позднее "Роскосмос" предложил передать разрисованный вандалами "Буран" в музей. Госкорпорация планирует оперативно обсудить этот вопрос после "очередного проникновения" неизвестных на неиспользуемый объект Байконура.
Комментариев: 0