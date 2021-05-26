Лётчик-космонавт Андрей Борисенко резко осудил уличных художников, которые разрисовали недостроенный космический корабль "Буран", находящийся на космодроме Байконур. В беседе с Лайфом Герой России выразил мнение, что "от этого акта хулиганства до жарки сосисок на Вечном огне — один шаг".

"Я отношусь к этому как к хулиганству и считаю такое недопустимым. Могу воспринимать это как недостаток культуры, образования и воспитания. Это так или иначе ненормально", — сказал Борисенко.

По словам космонавта, к уличному искусству подобное "творчество" можно отнести только в том случае, когда художники рисуют "по согласованию с местной администрацией или жителями, и если это действительно является украшением города". А роспись космического челнока на Байконуре можно причислить исключительно к хулиганству, подчеркнул лётчик.

"На мой взгляд, жарка сосисок на мемориале советским воинам и граффити на "Буране" — звенья одной цепи. Только первое — это уже с особым цинизмом. Но от акта хулиганства на Байконуре до жарки сосисок на Вечном огне — всего один шаг. Я считаю, наказание должно быть адекватно преступлению", — заявил Борисенко.

При этом Герой России отметил, что роспись "Бурана" всё же нельзя отнести к общественно опасным преступлениям, однако "этот проступок не достоин нормальных людей", констатировал он. А в качестве формы наказания лётчик-космонавт допустил, в частности, разъяснительные беседы с граффитистами в правоохранительных органах или какие-либо другие меры, которые "должны подбираться на усмотрение специалистов".