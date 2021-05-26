Под Петербургом мужчина избил 11-летнего мальчика на детской площадке из-за разбросанного мусора. Видео © Соцсети

В посёлке Сиверском Ленинградской области на детской площадке в одном из жилых дворов произошла настоящая мужская разборка, только вот одному из участников был 41 год, а второму — 11 лет. Мужчина избил школьника за разбросанный на территории мусор. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"Прибывшими полицейскими было установлено, что, по предварительным данным, конфликт на площадке произошёл из-за разбросанного мусора. Женщина прогуливалась с ребёнком и сделала замечание компании подростков, также проводивших время на детской площадке. По предварительным данным, именно это и привело к возникновению конфликтной ситуации, в которую вмешался супруг женщины", — говорится в сообщении.

Инцидент попал на видео, оно разлетелось по Сети. На кадрах видно, что мальчик лежит на площадке, стараясь закрыться руками от нападающего, в это время мужчина нависает над ним и проводит "воспитательную беседу". В течение "разговора" он несколько раз матерится и рукой бьёт школьника. После он уточняет, точно ли мальчик понял то, что пытался втолковать ему взрослый, на что получает положительный ответ. Однако на этом напавший не успокоился и, когда мальчик подошёл к своим друзьям, снова агрессивно обратился к нему и заставил покинуть площадку.

Отмечается, что подросток с ушибами обратился в больницу, где ему оказали медицинскую помощь и отпустили. Полицейские установили личность мужчины с оригинальным подходом к воспитанию, сейчас его доставили в полицию, где с ним проводятся необходимые процессуальные действия. В ближайшее время правоохранители намерены возбудить уголовное дело по факту произошедшего.