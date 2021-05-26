Наставник "Зенита" Сергей Семак второй раз подряд стал лучшим тренером РПЛ
В ушедшем розыгрыше национального чемпионата клуб из Санкт-Петербурга в третий раз подряд стал победителем.
Фото © ФК "Зенит"
Наставник петербургского "Зенита" Сергей Семак признан лучшим тренером Российской премьер-лиги по итогам сезона-2020/2021.
В голосовании приняли участие главный тренер сборной России Станислав Черчесов, капитаны команд лиги, а также комментаторы телеканала "Матч премьер".
В ушедшем сезоне "Зенит" под руководством Семака сумел в третий раз подряд стать победителем РПЛ, а награду лучшего тренера 45-летний специалист забирает во второй раз кряду.
Ранее в РПЛ назвали лучших вратарей, молодого игрока и автора самого красивого забитого мяча. Отметим, что две награды взяли представители казанского "Рубина".
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