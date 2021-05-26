Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Наставник "Зенита" Сергей Семак второй раз подряд стал лучшим тренером РПЛ

В ушедшем розыгрыше национального чемпионата клуб из Санкт-Петербурга в третий раз подряд стал победителем.

26 мая, 14:46
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Наставник петербургского "Зенита" Сергей Семак признан лучшим тренером Российской премьер-лиги по итогам сезона-2020/2021.

В голосовании приняли участие главный тренер сборной России Станислав Черчесов, капитаны команд лиги, а также комментаторы телеканала "Матч премьер".

В ушедшем сезоне "Зенит" под руководством Семака сумел в третий раз подряд стать победителем РПЛ, а награду лучшего тренера 45-летний специалист забирает во второй раз кряду.

"Зенит" — чемпион: почему питерцы третий год подряд становятся лучшими в РПЛ

"Зенит" — чемпион: почему питерцы третий год подряд становятся лучшими в РПЛ

Ранее в РПЛ назвали лучших вратарей, молодого игрока и автора самого красивого забитого мяча. Отметим, что две награды взяли представители казанского "Рубина".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1