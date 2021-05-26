КГБ Белоруссии подтвердил участие Протасевича в боях украинского полка "Азов"

Задержанный в Минске основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич участвовал в боях украинского неонацистского полка "Азов". Об этом заявил председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель.

"Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наёмника, участника кровавых событий (в составе печально известного батальона "Азов"), связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины", — передаёт БелТА его слова.

Тертель отметил, что факт участия Протасевича в "Азове" подтверждён не только материалами следствия, но и информацией из открытых источников. Речь идёт о публикациях в СМИ и личных признаниях Романа. По словам представителя КГБ, молодой человек "активно применял полученный опыт" для координации массовых беспорядков в Белоруссии, чем поставил под угрозу жизнь и здоровье как простых граждан, так и правоохранителей.

Ранее мать Протасевича объяснила Лайфу поездку сына в Донбасс. По её словам, Роман был там в качестве свободного журналиста. И во время съёмок молодой человек был ранен. Собеседница также добавила, что сообщения о том, что Протасевич входит в группу администраторов телеграм-канала "Чёрная книга Беларуси", являются ложью.