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КГБ Белоруссии подтвердил участие Протасевича в боях украинского полка "Азов"

По словам представителя ведомства, молодой человек "активно применял полученный опыт" для координации массовых беспорядков в республике, чем поставил под угрозу жизнь и здоровье как простых граждан, так и правоохранителей.

26 мая, 13:38
<p>Роман Протасевич. Фото © Телеграм-канал <a href="https://t.me/pridybaylo/2239" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Придыбайло | Субъективно</a></p>

Роман Протасевич. Фото © Телеграм-канал Придыбайло | Субъективно

Задержанный в Минске основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич участвовал в боях украинского неонацистского полка "Азов". Об этом заявил председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель.

"Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наёмника, участника кровавых событий (в составе печально известного батальона "Азов"), связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины", — передаёт БелТА его слова.

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Тертель отметил, что факт участия Протасевича в "Азове" подтверждён не только материалами следствия, но и информацией из открытых источников. Речь идёт о публикациях в СМИ и личных признаниях Романа. По словам представителя КГБ, молодой человек "активно применял полученный опыт" для координации массовых беспорядков в Белоруссии, чем поставил под угрозу жизнь и здоровье как простых граждан, так и правоохранителей.

Ранее мать Протасевича объяснила Лайфу поездку сына в Донбасс. По её словам, Роман был там в качестве свободного журналиста. И во время съёмок молодой человек был ранен. Собеседница также добавила, что сообщения о том, что Протасевич входит в группу администраторов телеграм-канала "Чёрная книга Беларуси", являются ложью.

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Напомним, в последние дни Белоруссия оказалась в частичной авиационной блокаде. Это произошло после того, как 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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