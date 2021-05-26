В Петербурге с пенсионерки "сняли порчу" почти за 1,3 миллиона рублей
Лжецелительницу удалось быстро задержать по горячим следам. Как выяснилось, она уже привлекалась к ответственности за похожие преступления.
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77-летняя пенсионерка из Санкт-Петербурга стала жертвой аферистки, которая предложила ей "снять порчу". В магическом обряде должны были участвовать все сбережения пожилой женщины.
Как сообщает РИА ФАН, лжецелительницу удалось быстро задержать по горячим следам. Ею оказалась 49-летняя жительница Новгородской области. В отношении женщины уже возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". К слову, ранее злоумышленница уже привлекалась к ответственности за похожие преступления.
Отмечается, что на время следствия мошенницу заключили под стражу.
Похожий случай произошёл ранее с пенсионеркой из Магнитогорска. Тогда 70-летняя женщина отдала более двух миллионов рублей лжегадалкам за снятие порчи.
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