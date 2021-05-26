В Петербурге с пенсионерки "сняли порчу" почти за 1,3 миллиона рублей

77-летняя пенсионерка из Санкт-Петербурга стала жертвой аферистки, которая предложила ей "снять порчу". В магическом обряде должны были участвовать все сбережения пожилой женщины.



Как сообщает РИА ФАН, лжецелительницу удалось быстро задержать по горячим следам. Ею оказалась 49-летняя жительница Новгородской области. В отношении женщины уже возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". К слову, ранее злоумышленница уже привлекалась к ответственности за похожие преступления.

Отмечается, что на время следствия мошенницу заключили под стражу.