Путин призвал "держать руку на пульсе" из-за факторов нестабильности в экономике
Глава государства указал на необходимость в оперативном режиме анализировать тенденции деловой активности и оценивать динамику ключевых макроэкономических показателей.
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Факторы нестабильности всё ещё сохраняются и в российской, и в глобальной экономике. Об этом заявил в среду президент России Владимир Путин, открывая совещание с правительством по экономическим вопросам. В этих условиях, по словам главы государства, властям нужно постоянно держать руку на пульсе.
"И в российской, и в глобальной экономике всё ещё действуют факторы нестабильности, вы об этом очень хорошо знаете. В этих условиях нужно постоянно держать руку на пульсе, в оперативном режиме анализировать тенденции деловой активности. И, конечно, необходимо оценивать динамику ключевых макроэкономических показателей", — указал президент.
Напомним, президент Владимир Путин ранее отмечал, что 2020 год стал самым тяжёлым для глобальной экономики после Второй мировой войны. Глава государства подчёркивал, что России удалось преодолеть спад в экономике на фоне пандемии. Это произошло благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки.
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