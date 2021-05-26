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Путин призвал "держать руку на пульсе" из-за факторов нестабильности в экономике

Глава государства указал на необходимость в оперативном режиме анализировать тенденции деловой активности и оценивать динамику ключевых макроэкономических показателей.

26 мая, 15:18

Фото © Kremlin.ru

Факторы нестабильности всё ещё сохраняются и в российской, и в глобальной экономике. Об этом заявил в среду президент России Владимир Путин, открывая совещание с правительством по экономическим вопросам. В этих условиях, по словам главы государства, властям нужно постоянно держать руку на пульсе.

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"И в российской, и в глобальной экономике всё ещё действуют факторы нестабильности, вы об этом очень хорошо знаете. В этих условиях нужно постоянно держать руку на пульсе, в оперативном режиме анализировать тенденции деловой активности. И, конечно, необходимо оценивать динамику ключевых макроэкономических показателей", указал президент.

Напомним, президент Владимир Путин ранее отмечал, что 2020 год стал самым тяжёлым для глобальной экономики после Второй мировой войны. Глава государства подчёркивал, что России удалось преодолеть спад в экономике на фоне пандемии. Это произошло благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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