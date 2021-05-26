Путин призвал "держать руку на пульсе" из-за факторов нестабильности в экономике

Факторы нестабильности всё ещё сохраняются и в российской, и в глобальной экономике. Об этом заявил в среду президент России Владимир Путин, открывая совещание с правительством по экономическим вопросам. В этих условиях, по словам главы государства, властям нужно постоянно держать руку на пульсе.

"И в российской, и в глобальной экономике всё ещё действуют факторы нестабильности, вы об этом очень хорошо знаете. В этих условиях нужно постоянно держать руку на пульсе, в оперативном режиме анализировать тенденции деловой активности. И, конечно, необходимо оценивать динамику ключевых макроэкономических показателей", — указал президент.