Путин заявил о недопустимости введения обязательной вакцинации от коронавируса. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя вводить обязательную вакцинацию населения от коронавируса. Об этом он сказал во время совещания по экономическим вопросам в режиме видео-конференции.

"На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость", — отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что люди должны самостоятельно понять, что если не сделать прививку, то можно столкнуться с серьёзной, даже смертельной опасностью. Особенно этот риск касается граждан старшего возраста.