Путин заявил о недопустимости введения обязательной вакцинации от коронавируса
При этом люди должны самостоятельно осознать, что отказ от прививки несёт в себе риски, отметил российский лидер.
Путин заявил о недопустимости введения обязательной вакцинации от коронавируса. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя вводить обязательную вакцинацию населения от коронавируса. Об этом он сказал во время совещания по экономическим вопросам в режиме видео-конференции.
"На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость", — отметил Путин.
Российский лидер подчеркнул, что люди должны самостоятельно понять, что если не сделать прививку, то можно столкнуться с серьёзной, даже смертельной опасностью. Особенно этот риск касается граждан старшего возраста.
Ранее об обязательной вакцинации высказался зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, добровольная вакцинация дала бы шанс выработать коллективный иммунитет, а её медленное продвижение грозит новыми волнами заболеваемости.
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