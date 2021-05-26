Реабилитировались за Словакию: сборная России обыграла Данию на ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею одержала третью победу на чемпионате мира в Риге. В очередном матче "Красная машина" оказалась сильнее сборной Дании — 3:0.

Стартовые минуты запомнились двумя удалениями и порцией неплохих моментов у ворот обеих команд. Но до перерыва Александр Самонов и его визави Себастьян Дам сумели сохранить ворота "на замке", несмотря на большое количество подходов и неплохой темп игры.

Во втором периоде давление нашей сборной стало серьёзно нарастать. Датчане всё чаще действовали именно в обороне, однако открыть счёт долгое время не получалось. Забить удалось лишь за 40 секунд до конца второго отрезка, когда Иван Морозов сумел реализовать численное преимущество.

Видео © Twitter / IIHF

В решающей трети матча датчане пытались всячески исправить своё не самое радостное положение, но удача в самый нужный момент улыбнулась именно команде Валерия Брагина. Важнейший гол забил Александр Барабанов за 10 с лишним минут до конца. Ближе к финальной сирене точку в матче эффектным броском поставил Воронков. 3:0 — уверенная победа "Красной машины".

Видео © Twitter / IIHF