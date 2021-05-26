Фотограф из Краснодара, пытавшийся напасть на 10-летнюю девочку в подъезде, пройдёт психиатрическую экспертизу

Напомним, 21 мая девочка возвращалась домой после школы и прогулки с подругой. Когда она стала набирать номер квартиры на домофоне, её догнал мужчина и захотел вместе с ней зайти в подъезд. Однако малышка была проинструктирована по поводу подобного случая и осталась на улице. При этом мужчина зашёл в подъезд и караулил школьницу там. По записям с камер видеонаблюдения видно, что извращенец ждал девочку в подъезде. К счастью, малышка смогла обхитрить предполагаемого педофила и успела забежать домой, а мужчина после этого покинул подъезд.