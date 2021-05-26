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Фотограф из Краснодара, пытавшийся напасть на 10-летнюю девочку в подъезде, пройдёт психиатрическую экспертизу

Мужчину ранее задержали, его вычислили по кадрам с камер, которые запечатлели, как он пробовал увязаться за ребёнком.

26 мая, 15:30
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В Краснодаре суд отправил в психиатрический стационар 43-летнего Сергея О., пытавшегося напасть на десятилетнюю девочку в подъезде. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Отмечается, что, выслушав доводы следствия о необходимости установления психического состояния подозреваемого, суд удовлетворил ходатайство, поместив мужчину в психиатрический стационар. Там медики проведут все необходимые процедуры для производства стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы.

Мать девочки из Краснодара рассказала, как дочери удалось уйти от преследователя

Мать девочки из Краснодара рассказала, как дочери удалось уйти от преследователя

Как сообщал Лайф, мужчину задержали. Им оказался местный фотограф, занимающийся семейными и детскими съёмками.

Напомним, 21 мая девочка возвращалась домой после школы и прогулки с подругой. Когда она стала набирать номер квартиры на домофоне, её догнал мужчина и захотел вместе с ней зайти в подъезд. Однако малышка была проинструктирована по поводу подобного случая и осталась на улице. При этом мужчина зашёл в подъезд и караулил школьницу там. По записям с камер видеонаблюдения видно, что извращенец ждал девочку в подъезде. К счастью, малышка смогла обхитрить предполагаемого педофила и успела забежать домой, а мужчина после этого покинул подъезд.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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