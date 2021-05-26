Фотограф из Краснодара, пытавшийся напасть на 10-летнюю девочку в подъезде, пройдёт психиатрическую экспертизу
Мужчину ранее задержали, его вычислили по кадрам с камер, которые запечатлели, как он пробовал увязаться за ребёнком.
Фото © LIFE
В Краснодаре суд отправил в психиатрический стационар 43-летнего Сергея О., пытавшегося напасть на десятилетнюю девочку в подъезде. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
Отмечается, что, выслушав доводы следствия о необходимости установления психического состояния подозреваемого, суд удовлетворил ходатайство, поместив мужчину в психиатрический стационар. Там медики проведут все необходимые процедуры для производства стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы.
Как сообщал Лайф, мужчину задержали. Им оказался местный фотограф, занимающийся семейными и детскими съёмками.
Напомним, 21 мая девочка возвращалась домой после школы и прогулки с подругой. Когда она стала набирать номер квартиры на домофоне, её догнал мужчина и захотел вместе с ней зайти в подъезд. Однако малышка была проинструктирована по поводу подобного случая и осталась на улице. При этом мужчина зашёл в подъезд и караулил школьницу там. По записям с камер видеонаблюдения видно, что извращенец ждал девочку в подъезде. К счастью, малышка смогла обхитрить предполагаемого педофила и успела забежать домой, а мужчина после этого покинул подъезд.
Комментариев: 0