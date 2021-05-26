Нападающий "Зенита" Азмун стал лучшим игроком РПЛ
Год назад награду забирал Артём Дзюба, а ещё раньше — форвард ЦСКА Фёдор Чалов.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун стал лучшим футболистом РПЛ в сезоне 2020/21, сообщает пресс-служба лиги.
По итогам голосования, участие в котором принимали главный тренер сборной России Станислав Черчесов, капитаны команд лиги, а также комментаторы телеканала "Матч! Премьер", иранец опередил Артёма Дзюбу и полузащитника "Сочи" Кристиана Нобоа.
Добавим, что именно Дзюба год назад стал обладателем награды, а до этого лучшим в РПЛ признавали нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.
Ранее в РПЛ назвали лучших вратарей, молодого игрока и автора самого красивого забитого мяча. Отметим, что две награды взяли представители казанского "Рубина".
Комментариев: 0