Нападающий "Зенита" Азмун стал лучшим игроком РПЛ

Нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун стал лучшим футболистом РПЛ в сезоне 2020/21, сообщает пресс-служба лиги.

По итогам голосования, участие в котором принимали главный тренер сборной России Станислав Черчесов, капитаны команд лиги, а также комментаторы телеканала "Матч! Премьер", иранец опередил Артёма Дзюбу и полузащитника "Сочи" Кристиана Нобоа.

Добавим, что именно Дзюба год назад стал обладателем награды, а до этого лучшим в РПЛ признавали нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.