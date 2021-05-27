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В ФСБ рассказали, зачем Россия укрепляет сухопутную границу с Украиной

На данный момент отечественные военные готовы к любому возможному обострению ситуации, отметили в ведомстве.

27 мая, 09:07
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Россия ведёт работы по укреплению сухопутной границы с Украиной из-за недружественных действий Киева. Об этом заявил первый заместитель директора ФСБ России, руководитель Пограничной службы РФ Владимир Кулишов.

"Нами принимаются адекватные меры по укреплению и увеличению плотности охраны государственной границы, а также плановому наращиванию её технического оснащения", — сказал он в интервью РИА "Новости".

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Кулишов также отметил, что на данный момент российские пограничники готовы к любому возможному обострению обстановки.

Ранее экс-глава Генштаба ВСУ предрёк Украине потерю выхода к Чёрному и Азовскому морям. По мнению военного, угроза создания Новороссии сохраняется до сих пор. Виктор Муженко утверждает, что с его точкой зрения согласны американские генералы.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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