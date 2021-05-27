В ФСБ рассказали, зачем Россия укрепляет сухопутную границу с Украиной

Россия ведёт работы по укреплению сухопутной границы с Украиной из-за недружественных действий Киева. Об этом заявил первый заместитель директора ФСБ России, руководитель Пограничной службы РФ Владимир Кулишов.

"Нами принимаются адекватные меры по укреплению и увеличению плотности охраны государственной границы, а также плановому наращиванию её технического оснащения", — сказал он в интервью РИА "Новости".

Кулишов также отметил, что на данный момент российские пограничники готовы к любому возможному обострению обстановки.