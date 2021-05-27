"Белавиа" вынужденно отменила рейсы по 12 направлениям до 30 октября

Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 27 мая вынужденно отменила рейсы по 12 направлениям, которые затрагивают восемь стран. Речь идёт о Польше, Италии, Нидерландах, Германии, Австрии, Бельгии, Испании, а также России. Об этом сообщает пресс-служба национального перевозчика республики.

"В связи с наличием запретов на выполнение рейсов со стороны ряда стран авиакомпания "Белавиа" вынуждена отменить полёты с 27 мая по 30 октября 2021 года по следующим направлениям: Варшава; Милан; Амстердам; Рим; Франкфурт; Берлин; Мюнхен; Ганновер; Вена; Брюссель; Барселона; Калининград", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры отменённых рейсов могут изменить дату вылета или вернуть полную стоимость билета без штрафа в течение года после покупки. Такое правило касается только неиспользованных или частично использованных авиабилетов.