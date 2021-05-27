"Белавиа" вынужденно отменила рейсы по 12 направлениям до 30 октября
Пассажиры могут изменить дату вылета или вернуть полную стоимость билета без штрафов в течение года с момента покупки.
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Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 27 мая вынужденно отменила рейсы по 12 направлениям, которые затрагивают восемь стран. Речь идёт о Польше, Италии, Нидерландах, Германии, Австрии, Бельгии, Испании, а также России. Об этом сообщает пресс-служба национального перевозчика республики.
"В связи с наличием запретов на выполнение рейсов со стороны ряда стран авиакомпания "Белавиа" вынуждена отменить полёты с 27 мая по 30 октября 2021 года по следующим направлениям: Варшава; Милан; Амстердам; Рим; Франкфурт; Берлин; Мюнхен; Ганновер; Вена; Брюссель; Барселона; Калининград", — говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиры отменённых рейсов могут изменить дату вылета или вернуть полную стоимость билета без штрафа в течение года после покупки. Такое правило касается только неиспользованных или частично использованных авиабилетов.
Напомним, в последние дни Белоруссия оказалась в частичной авиационной блокаде. Это произошло после того, как 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении.
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