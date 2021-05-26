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Air France из-за запрета полётов над Белоруссией отменила рейс в Москву

Компании требуется получение нового разрешения на заход в воздушное пространство России. Когда оно может быть получено, не уточняется.

26 мая, 18:16
<p>Фото © ТАСС/Zuma</p>

Фото © ТАСС/Zuma

Авиакомпания Air France отменила рейс AF1154 из Парижа в Москву из-за запрета полётов над территорией Белоруссии. Об этом свидетельствуют данные с сайта Flightradar24.com.

"Air France подтверждает, что рейс AF1154 (CDG/SVO) пришлось отменить из-за технических причин, связанных с обходом воздушного пространства Белоруссии, что потребовало получения нового разрешения на заход в воздушное пространство России от российских властей", — приводит "Новая газета" слова представителя офиса авиаперевозчика.

Как отмечается, ответа от российской стороны не последовало, потому рейс решили перенести. Борт должен был приземлиться в Шереметьево в 15:00, когда будет выполнен рейс, пока не известно.

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Напомним, что после инцидента с самолётом Ryanair ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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