Air France из-за запрета полётов над Белоруссией отменила рейс в Москву

Авиакомпания Air France отменила рейс AF1154 из Парижа в Москву из-за запрета полётов над территорией Белоруссии. Об этом свидетельствуют данные с сайта Flightradar24.com.

"Air France подтверждает, что рейс AF1154 (CDG/SVO) пришлось отменить из-за технических причин, связанных с обходом воздушного пространства Белоруссии, что потребовало получения нового разрешения на заход в воздушное пространство России от российских властей", — приводит "Новая газета" слова представителя офиса авиаперевозчика.