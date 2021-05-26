Главному инженеру таганрогского водоканала предъявлено обвинение по делу о гибели 11 рабочих

Следственные органы предъявили обвинение главному инженеру таганрогского водоканала Юрию Полякову по делу о гибели 11 человек. Как сообщили в СК РФ, его обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

"Соблюдение технических требований проекта производства работ и контроль за соблюдением правил и норм по охране труда возложены на главного инженера МУП Юрия Полякова, который не проконтролировал составление и не согласовал план проведения работ, а также не обеспечил соблюдение технологической дисциплины и применение средств индивидуальной защиты", — сказано в релизе на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что на данный момент Поляков уже содержится под стражей, его арестовали до 20 июля. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять все обстоятельства происшествия. Также сообщается, что сейчас четверо пострадавших находятся в больнице, троих на днях выписали.