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Главному инженеру таганрогского водоканала предъявлено обвинение по делу о гибели 11 рабочих

На данный момент, как отметили в СК, мужчина содержится под стражей. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять все обстоятельства трагедии.

26 мая, 18:01
<p>Фото © <a href="https://sledcom.ru/news/item/1573897/?tab=images" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СК РФ</a></p>

Фото © СК РФ

Следственные органы предъявили обвинение главному инженеру таганрогского водоканала Юрию Полякову по делу о гибели 11 человек. Как сообщили в СК РФ, его обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

"Соблюдение технических требований проекта производства работ и контроль за соблюдением правил и норм по охране труда возложены на главного инженера МУП Юрия Полякова, который не проконтролировал составление и не согласовал план проведения работ, а также не обеспечил соблюдение технологической дисциплины и применение средств индивидуальной защиты", — сказано в релизе на официальном сайте ведомства.

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Отмечается, что на данный момент Поляков уже содержится под стражей, его арестовали до 20 июля. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять все обстоятельства происшествия. Также сообщается, что сейчас четверо пострадавших находятся в больнице, троих на днях выписали.

Напомним, трагедия произошла 21 мая в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района. В ходе проведения работ по ремонту коллектора погибли сотрудники местного водоканала, несколько человек были госпитализированы. По предварительным данным, все они отравились метаном. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат ведомства. Глава региона Василий Голубев распорядился выплатить семьям погибших по миллиону рублей, а также назначить денежную компенсацию пострадавшим.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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