Главному инженеру таганрогского водоканала предъявлено обвинение по делу о гибели 11 рабочих
На данный момент, как отметили в СК, мужчина содержится под стражей. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять все обстоятельства трагедии.
Фото © СК РФ
Следственные органы предъявили обвинение главному инженеру таганрогского водоканала Юрию Полякову по делу о гибели 11 человек. Как сообщили в СК РФ, его обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
"Соблюдение технических требований проекта производства работ и контроль за соблюдением правил и норм по охране труда возложены на главного инженера МУП Юрия Полякова, который не проконтролировал составление и не согласовал план проведения работ, а также не обеспечил соблюдение технологической дисциплины и применение средств индивидуальной защиты", — сказано в релизе на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что на данный момент Поляков уже содержится под стражей, его арестовали до 20 июля. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять все обстоятельства происшествия. Также сообщается, что сейчас четверо пострадавших находятся в больнице, троих на днях выписали.
Напомним, трагедия произошла 21 мая в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района. В ходе проведения работ по ремонту коллектора погибли сотрудники местного водоканала, несколько человек были госпитализированы. По предварительным данным, все они отравились метаном. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат ведомства. Глава региона Василий Голубев распорядился выплатить семьям погибших по миллиону рублей, а также назначить денежную компенсацию пострадавшим.
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