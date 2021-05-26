Захарова ответила на угрозы санкций в адрес "Северного потока – 2" из-за инцидента с Ryanair

Возможные санкции Великобритании против "Северного потока – 2" из-за инцидента с бортом Ryanair в Минске получат жёсткий соразмерный ответ. Об этом лондонских партнёров предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что внешняя политика Лондона стала заложницей "одержимых русофобией ставленников британского истеблишмента".

"Вновь хотелось бы напомнить: любые недружественные действия, направленные против России, неминуемо получают и получат жёсткий соразмерный ответ. При этом вся ответственность за негативные последствия для двусторонних связей будет целиком лежать на инициаторах конфронтации", — резюмировала Захарова на брифинге в среду.

Ранее на том же брифинге Захарова призвала не подменять расследование инцидента с лайнером Ryanair политическими заявлениями.