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Захарова ответила на угрозы санкций в адрес "Северного потока – 2" из-за инцидента с Ryanair

По словам представителя МИД РФ, внешняя политика Лондона стала заложницей "одержимых русофобией ставленников британского истеблишмента".

26 мая, 17:50

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Возможные санкции Великобритании против "Северного потока – 2" из-за инцидента с бортом Ryanair в Минске получат жёсткий соразмерный ответ. Об этом лондонских партнёров предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Она отметила, что внешняя политика Лондона стала заложницей "одержимых русофобией ставленников британского истеблишмента".

"Вновь хотелось бы напомнить: любые недружественные действия, направленные против России, неминуемо получают и получат жёсткий соразмерный ответ. При этом вся ответственность за негативные последствия для двусторонних связей будет целиком лежать на инициаторах конфронтации", — резюмировала Захарова на брифинге в среду.

Ранее на том же брифинге Захарова призвала не подменять расследование инцидента с лайнером Ryanair политическими заявлениями.

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В Кремле иронично прокомментировали заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба о том, что Лондон рассмотрит вопрос о необходимости ввести новые рестрикции против "Северного потока – 2". По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, скоро наша страна будет виновна в самом факте своего существования.

Напомним, что 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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