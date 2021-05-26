Захарова ответила на угрозы санкций в адрес "Северного потока – 2" из-за инцидента с Ryanair
По словам представителя МИД РФ, внешняя политика Лондона стала заложницей "одержимых русофобией ставленников британского истеблишмента".
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Возможные санкции Великобритании против "Северного потока – 2" из-за инцидента с бортом Ryanair в Минске получат жёсткий соразмерный ответ. Об этом лондонских партнёров предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что внешняя политика Лондона стала заложницей "одержимых русофобией ставленников британского истеблишмента".
"Вновь хотелось бы напомнить: любые недружественные действия, направленные против России, неминуемо получают и получат жёсткий соразмерный ответ. При этом вся ответственность за негативные последствия для двусторонних связей будет целиком лежать на инициаторах конфронтации", — резюмировала Захарова на брифинге в среду.
Ранее на том же брифинге Захарова призвала не подменять расследование инцидента с лайнером Ryanair политическими заявлениями.
В Кремле иронично прокомментировали заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба о том, что Лондон рассмотрит вопрос о необходимости ввести новые рестрикции против "Северного потока – 2". По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, скоро наша страна будет виновна в самом факте своего существования.
Напомним, что 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца.
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