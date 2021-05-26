В Госдуме спрогнозировали подорожание тепла и горячей воды из-за введения эталонных тарифов

Для снижения расходов россиян на теплоснабжение нужна повсеместная газификация и замена угольных и дровяных котельных на газовые, считает парламентарий.

Предложенное ФАС введение эталонных тарифов на теплоснабжение может привести к росту цен на услуги. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области, член Комитета по жилищной политике и ЖКХ Игорь Торощин. По его мнению, усреднение тарифов даже внутри одного региона является ошибкой.

"Усреднив тарифы, мы увеличим финансирование ресурсоснабжающих организаций в городе и устроим недофинансирование в районе. Таким образом, в недалёком будущем мы можем получить ещё большие проблемы с ростом тарифов", — рассказал парламентарий в интервью Ura.ru.

Торощин убеждён, что для снижения расходов россиян на теплоснабжение нужна повсеместная газификация. Кроме того, необходимо заменить угольные и дровяные котельные на газовые. Также депутат отметил необходимость увеличения суммы, выделяемой из госбюджета на реконструкцию теплосетей.