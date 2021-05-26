В Госдуме спрогнозировали подорожание тепла и горячей воды из-за введения эталонных тарифов
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Для снижения расходов россиян на теплоснабжение нужна повсеместная газификация и замена угольных и дровяных котельных на газовые, считает парламентарий.
Предложенное ФАС введение эталонных тарифов на теплоснабжение может привести к росту цен на услуги. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области, член Комитета по жилищной политике и ЖКХ Игорь Торощин. По его мнению, усреднение тарифов даже внутри одного региона является ошибкой.
"Усреднив тарифы, мы увеличим финансирование ресурсоснабжающих организаций в городе и устроим недофинансирование в районе. Таким образом, в недалёком будущем мы можем получить ещё большие проблемы с ростом тарифов", — рассказал парламентарий в интервью Ura.ru.
Торощин убеждён, что для снижения расходов россиян на теплоснабжение нужна повсеместная газификация. Кроме того, необходимо заменить угольные и дровяные котельные на газовые. Также депутат отметил необходимость увеличения суммы, выделяемой из госбюджета на реконструкцию теплосетей.
Ранее Лайф сообщал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект эталонных тарифов на теплоснабжение. Ведомство полагает, что новый метод позволит избежать роста тарифов из-за чрезмерных расходов теплоснабжающих предприятий на ремонтные работы, топливо, транспорт и другое.