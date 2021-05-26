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Антонио Конте покинул "Интер" после первого за 11 лет чемпионства

Ранее в ряде СМИ сообщали, что поводом для этого стало несогласие с политикой руководства чёрно-синих.

26 мая, 17:32
<p>Фото © Inter.it</p>

Фото © Inter.it

Главный тренер "Интера" Антонио Конте покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба миланского клуба.

Как указывается в заявлении, стороны расторгли действующий контракт по обоюдному согласию. "Интер" также поблагодарил Конте за работу, отметив, что он навсегда войдёт в историю команды.

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Ранее в СМИ появилась информация, что на такое решение Конте могло подтолкнуть несогласие с политикой клуба, который намерен продать ряд игроков для сокращения зарплатной ведомости. В ушедшем сезоне "Интер" стал чемпионом Италии впервые за 11 лет.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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