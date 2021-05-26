Антонио Конте покинул "Интер" после первого за 11 лет чемпионства

Как указывается в заявлении, стороны расторгли действующий контракт по обоюдному согласию. "Интер" также поблагодарил Конте за работу, отметив, что он навсегда войдёт в историю команды.

Новый король Италии: "Интер" сместил "Ювентус" с трона и впервые с 2010 года стал чемпионом

Ранее в СМИ появилась информация, что на такое решение Конте могло подтолкнуть несогласие с политикой клуба, который намерен продать ряд игроков для сокращения зарплатной ведомости. В ушедшем сезоне "Интер" стал чемпионом Италии впервые за 11 лет.