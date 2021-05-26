Антонио Конте покинул "Интер" после первого за 11 лет чемпионства
Ранее в ряде СМИ сообщали, что поводом для этого стало несогласие с политикой руководства чёрно-синих.
Фото © Inter.it
Главный тренер "Интера" Антонио Конте покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба миланского клуба.
Как указывается в заявлении, стороны расторгли действующий контракт по обоюдному согласию. "Интер" также поблагодарил Конте за работу, отметив, что он навсегда войдёт в историю команды.
Ранее в СМИ появилась информация, что на такое решение Конте могло подтолкнуть несогласие с политикой клуба, который намерен продать ряд игроков для сокращения зарплатной ведомости. В ушедшем сезоне "Интер" стал чемпионом Италии впервые за 11 лет.
Комментариев: 0