Тигры загрызли смотрителя зоопарка и сбежали из вольера

Два тигра, содержавшиеся в китайском зоопарке возле города Наньян, напали на сотрудника во время кормления. Как сообщает информационное агентство Xinhua, после этого хищники сбежали из вольера.

Инцидент произошёл в минувший вторник, 25 мая. В результате нападения зверей мужчина получил серьёзные травмы и скончался в больнице. Отмечается, что после побега тигров всех посетителей, сотрудников, а также жителей ближайших районов пришлось немедленно эвакуировать.

Как уточняется, чтобы поймать разъярённых диких кошек, на место ЧП прибыли полицейские, пожарные и сотрудники лесохозяйства. Однако их многочисленные попытки не увенчались успехом, поэтому тигров в итоге пришлось застрелить.