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Тигры загрызли смотрителя зоопарка и сбежали из вольера

В результате нападения зверей мужчина получил серьёзные травмы и умер в больнице. Диких кошек не удалось поймать, поэтому полиция застрелила их.

26 мая, 17:28
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Два тигра, содержавшиеся в китайском зоопарке возле города Наньян, напали на сотрудника во время кормления. Как сообщает информационное агентство Xinhua, после этого хищники сбежали из вольера.

Инцидент произошёл в минувший вторник, 25 мая. В результате нападения зверей мужчина получил серьёзные травмы и скончался в больнице. Отмечается, что после побега тигров всех посетителей, сотрудников, а также жителей ближайших районов пришлось немедленно эвакуировать.

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Как уточняется, чтобы поймать разъярённых диких кошек, на место ЧП прибыли полицейские, пожарные и сотрудники лесохозяйства. Однако их многочисленные попытки не увенчались успехом, поэтому тигров в итоге пришлось застрелить.

Ранее Лайф рассказывал, что львица напала на дрессировщика во время циркового представления под Новосибирском. В результате мужчину доставили в больницу с двумя рваными ранами. На арену напавшее животное больше не выпустят. После инцидента львицу поменяют на маленького детёныша из зоопарка.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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