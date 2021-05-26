Тигры загрызли смотрителя зоопарка и сбежали из вольера
В результате нападения зверей мужчина получил серьёзные травмы и умер в больнице. Диких кошек не удалось поймать, поэтому полиция застрелила их.
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Два тигра, содержавшиеся в китайском зоопарке возле города Наньян, напали на сотрудника во время кормления. Как сообщает информационное агентство Xinhua, после этого хищники сбежали из вольера.
Инцидент произошёл в минувший вторник, 25 мая. В результате нападения зверей мужчина получил серьёзные травмы и скончался в больнице. Отмечается, что после побега тигров всех посетителей, сотрудников, а также жителей ближайших районов пришлось немедленно эвакуировать.
Как уточняется, чтобы поймать разъярённых диких кошек, на место ЧП прибыли полицейские, пожарные и сотрудники лесохозяйства. Однако их многочисленные попытки не увенчались успехом, поэтому тигров в итоге пришлось застрелить.
Ранее Лайф рассказывал, что львица напала на дрессировщика во время циркового представления под Новосибирском. В результате мужчину доставили в больницу с двумя рваными ранами. На арену напавшее животное больше не выпустят. После инцидента львицу поменяют на маленького детёныша из зоопарка.
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