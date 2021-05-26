Глава украинского МИД назвал условие окончания борьбы Киева с "Северным потоком – 2"

Украина будет бороться с реализацией газопровода "Северный поток – 2" до тех пор, пока по трубопроводу Россия не пустит газ. Об этом заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.

"Моё правило в жизни — всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. И пока газ не потёк по "Северному потоку – 2", мы будем бороться за защиту наших интересов", — заявил он.