Глава украинского МИД назвал условие окончания борьбы Киева с "Северным потоком – 2"
Дипломат отметил, что его правило в жизни — всегда бороться до конца за национальные интересы Незалежной.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото © ТАСС / АР
Украина будет бороться с реализацией газопровода "Северный поток – 2" до тех пор, пока по трубопроводу Россия не пустит газ. Об этом заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.
"Моё правило в жизни — всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. И пока газ не потёк по "Северному потоку – 2", мы будем бороться за защиту наших интересов", — заявил он.
Отметим, что сегодня в Киеве Кулеба совместно с генеральным секретарём ОБСЕ Хельгой Шмид обсудил тему "Северного потока – 2".
Ранее сообщалось, что Госдепартамент США не будет вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток – 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта. При этом госсекретарь Энтони Блинкен напоминал главе МИД ФРГ, что США выступают против "Северного потока – 2".
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.
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