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Опубликовано 26 мая 2021, 19:37

Десятки человек пропали без вести после опрокидывания судна у берегов Нигерии

На борту находилось не менее 160 пассажиров. Информация о пострадавших и жертвах, а также их гражданство выясняются.

Десятки человек пропали без вести в Нигерии из-за опрокидывания судна с 160 пассажирами на борту. Об этом сообщило в среду агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на местные власти. Подробности происшествия пока не приводятся.

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Ранее Лайф писал, что в Охотском море российский рыболовный траулер "Амур" столкнулся с японской шхуной. Погибло три рыбака — все с японского судна. Россиян среди пострадавших нет.

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Фото © Pixabay

Марина Калегина
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