Десятки человек пропали без вести после опрокидывания судна у берегов Нигерии

На борту находилось не менее 160 пассажиров. Информация о пострадавших и жертвах, а также их гражданство выясняются.

Десятки человек пропали без вести в Нигерии из-за опрокидывания судна с 160 пассажирами на борту. Об этом сообщило в среду агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на местные власти. Подробности происшествия пока не приводятся.