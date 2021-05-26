Десятки человек пропали без вести после опрокидывания судна у берегов Нигерии
На борту находилось не менее 160 пассажиров. Информация о пострадавших и жертвах, а также их гражданство выясняются.
Десятки человек пропали без вести в Нигерии из-за опрокидывания судна с 160 пассажирами на борту. Об этом сообщило в среду агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на местные власти. Подробности происшествия пока не приводятся.
Ранее Лайф писал, что в Охотском море российский рыболовный траулер "Амур" столкнулся с японской шхуной. Погибло три рыбака — все с японского судна. Россиян среди пострадавших нет.
Фото © Pixabay