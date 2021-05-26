В МИД РФ призвали не подменять расследование инцидента с лайнером Ryanair политическими заявлениями
Представитель ведомства Мария Захарова назвала их "страшным многоголосьем, которое мы сейчас слышим".
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Москва призывает не подменять политическими заявлениями расследование инцидента с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, в Минске. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Кто решил подменить ход расследования, основанного на существующих законах и правилах, исключительно политическими заявлениями? Вот тем страшным многоголосьем, которое мы сейчас слышим", — сказала дипломат.
Ранее в МИД РФ раскрыли, когда Белоруссия может предъявить обвинение россиянке Софии Сапеге. Республика официально уведомила Россию о продлении срока содержания гражданки РФ под стражей на два месяца.
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Напомним, в последние дни Белоруссия оказалась в частичной авиационной блокаде. Это произошло после того, как 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении.
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