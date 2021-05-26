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Bloomberg рассказал о возможных санкциях ЕС против Белоруссии

Рестрикции, скорее всего, затронут те сферы хозяйственной деятельности, в которых функционируют государственные предприятия республики.

26 мая, 16:27
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Европейский союз может ввести секторальные экономические санкции в отношении Белоруссии из-за инцидента с самолётом компании Ryanair, севшим в Минске после сообщений о минировании. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в ЕС.

Отмечается, что ограничения, скорее всего, затронут те сферы хозяйственной деятельности, в которых функционируют госпредприятия республики. Однако для принятия подобной меры Евросоюзу необходимо изменить правовую основу действующей системы введения санкций.

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Агентство также сообщает, что рестрикции могут коснуться нескольких десятков физических и юридических лиц, причастных к инциденту с рейсом, а также национальной белорусской авиакомпании "Белавия", и тогда её полёты в страны ЕС будут запрещены. Согласно планам, санкционный список ЕС будет представлен 21 июня.

Напомним, в последние дни Белоруссия оказалась в частичной авиационной блокаде. Это произошло после того, как 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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