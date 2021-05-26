Bloomberg рассказал о возможных санкциях ЕС против Белоруссии

Европейский союз может ввести секторальные экономические санкции в отношении Белоруссии из-за инцидента с самолётом компании Ryanair, севшим в Минске после сообщений о минировании. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в ЕС.

Отмечается, что ограничения, скорее всего, затронут те сферы хозяйственной деятельности, в которых функционируют госпредприятия республики. Однако для принятия подобной меры Евросоюзу необходимо изменить правовую основу действующей системы введения санкций.

Агентство также сообщает, что рестрикции могут коснуться нескольких десятков физических и юридических лиц, причастных к инциденту с рейсом, а также национальной белорусской авиакомпании "Белавия", и тогда её полёты в страны ЕС будут запрещены. Согласно планам, санкционный список ЕС будет представлен 21 июня.