В Бухаресте улица, на которой расположено Посольство Белоруссии, может получить имя Протасевича
С предложением о переименовании в мэрию планирует обратиться глава Первого района города Клотильда Арман.
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Глава Первого района Бухареста Клотильда Арман из партии "Союз за спасение Румынии", которая входит в правящую коалицию, предложила переименовать улицу Тубероз, на которой расположено Посольство Белоруссии, и назвать её в честь задержанного в Минске основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом она сообщила на своей странице в "Фейсбуке".
"Я предложу мэрии Бухареста переименовать улицу Тубероз в улицу Романа Протасевича — журналиста-диссидента. Мы живём в европейском государстве, и этот акт терроризма Александра Лукашенко по посадке коммерческого самолёта между двумя странами ЕС и НАТО не может оставаться безнаказанным", — написала Арман.
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При этом глава Первого района Бухареста уточнила, что идея переименования улицы изначально принадлежала румынскому историку Андрею Оиштяну. Последний отметил, что после переименования улицы на всех письмах белорусского посольства будет имя журналиста, а его фамилия будет указана в виде адреса на визитках работников дипмиссии.
"Вся корреспонденция посольства приходила и уходила бы с именем журналиста-диссидента. А ещё на визитных карточках дипломатов было бы напечатано имя Романа Протасевича", — указал профессор.
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Напомним, в последние дни Белоруссия оказалась в частичной авиационной блокаде. Это произошло после того, как 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении.
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