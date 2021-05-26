В Киеве опровергли слова Лукашенко об отказе принять самолёт Ryanair после сообщения о бомбе

Государственное ведомство по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") опровергает слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об отказе аэропортов Киева и Львова принять самолёт Ryanair после сообщения о бомбе. Глава "Украэроруха" Андрей Ярмак утверждает, что украинская сторона не получала сообщений о нестандартной ситуации на борту и запросов на изменение плана полёта.

Радиопереговоры экипажа с диспетчерами, по его словам, происходили в штатном режиме.

"Во время выполнения транзитного рейса авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс в воздушном пространстве Украины, который состоялся 23 мая 2021 года, предоставление аэронавигационного обслуживания осуществлялось согласно данному плану полёта и в соответствии с установленными правилами и процедурами. Сообщений о нестандартной ситуации на борту самолёта и запросов на изменение плана полёта в органы обслуживания воздушного движения "Украэроруха" не из каких источников не поступало", — приводит слова Ярмака "Интерфакс-Украина".

Ранее Лайф рассказывал, что в последние дни Белоруссия оказалась в частичной авиационной блокаде. Это произошло после того, как 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали.