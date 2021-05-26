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В Киеве опровергли слова Лукашенко об отказе принять самолёт Ryanair после сообщения о бомбе

Украинская сторона не получала сообщений о нестандартной ситуации на борту и запросов на изменение плана полёта, заявили в "Украэрорухе".

26 мая, 16:06

Фото © Pixabay

Государственное ведомство по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") опровергает слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об отказе аэропортов Киева и Львова принять самолёт Ryanair после сообщения о бомбе. Глава "Украэроруха" Андрей Ярмак утверждает, что украинская сторона не получала сообщений о нестандартной ситуации на борту и запросов на изменение плана полёта.

Радиопереговоры экипажа с диспетчерами, по его словам, происходили в штатном режиме.

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"Во время выполнения транзитного рейса авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс в воздушном пространстве Украины, который состоялся 23 мая 2021 года, предоставление аэронавигационного обслуживания осуществлялось согласно данному плану полёта и в соответствии с установленными правилами и процедурами. Сообщений о нестандартной ситуации на борту самолёта и запросов на изменение плана полёта в органы обслуживания воздушного движения "Украэроруха" не из каких источников не поступало", — приводит слова Ярмака "Интерфакс-Украина".

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Ранее Лайф рассказывал, что в последние дни Белоруссия оказалась в частичной авиационной блокаде. Это произошло после того, как 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали.

Между тем Александр Лукашенко ранее заявил, что самолёт Ryanair после сообщения о бомбе не захотели принять аэропорты Вильнюса, Варшавы, Львова и Киева. Белорусский президент добавил, что кому-то "очень надо было, чтобы он приземлился именно в Минске".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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