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В Москве задержали двух высокопоставленных сотрудников Росгвардии

Им предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями. Обстоятельства уголовного дела пока не раскрываются.

26 мая, 15:45
<p>Фото © ТАСС / Алеев Егор</p>

Фото © ТАСС / Алеев Егор

В Москве правоохранители задержали руководителя отдела формирования единой технической политики и реализации инновационных технологий в охранной деятельности подразделений полиции ГУВО Росгвардии Сергея Воробьёва и его заместителя Александра Швецова. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, высокопоставленным офицерам предъявили обвинения по статье "Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия". В то же время какие-либо подробности уголовного дела пока не раскрываются.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Москве задержали трёх полицейских за взятку в 12 миллионов рублей. Их взяли с поличным при передаче денег. По версии следствия, за такую сумму сотрудники МВД предлагали помощь потерпевшему "в рамках своих должностных полномочий".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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