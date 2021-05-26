В Москве задержали двух высокопоставленных сотрудников Росгвардии

В Москве правоохранители задержали руководителя отдела формирования единой технической политики и реализации инновационных технологий в охранной деятельности подразделений полиции ГУВО Росгвардии Сергея Воробьёва и его заместителя Александра Швецова. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, высокопоставленным офицерам предъявили обвинения по статье "Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия". В то же время какие-либо подробности уголовного дела пока не раскрываются.