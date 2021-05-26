Забытая всеми Савченко начала шить игрушки, чтобы заработать на жизнь
По словам экс-нардепа, организовать своё дело ей помогла подруга из Португалии. Изделия недешёвые: их стоимость начинается от 20 тысяч рублей.
Надежда Савченко. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко поведала, чем сейчас зарабатывает на жизнь. Так, в программе "Хард с Влащенко" экс-нардеп заявила, что занимается пошивом мягких игрушек в виде автомобилей, которые потом продаёт по 8–20 тысяч гривен (20–53 тысячи рублей) за штуку.
"Моя первая работа была "мазерати". Я пошила коллекцию таких машинок. Моя подруга, которая сейчас находится в Португалии, нашла такой бизнес. Просто такая работа стоит от восьми до 20 тысяч гривен, а вот в какую цену они уже там реализуются, по-разному, думаю, через аукцион или по заказу", — рассказала Савченко, отметив также, что имеет образование швеи.
А ранее Надежда Савченко назвала роковую ошибку Киева в Донбассе. Политик убеждена, что жители региона из-за этого перестали рассчитывать на защиту со стороны украинских властей.
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