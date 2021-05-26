Забытая всеми Савченко начала шить игрушки, чтобы заработать на жизнь

Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко поведала, чем сейчас зарабатывает на жизнь. Так, в программе "Хард с Влащенко" экс-нардеп заявила, что занимается пошивом мягких игрушек в виде автомобилей, которые потом продаёт по 8–20 тысяч гривен (20–53 тысячи рублей) за штуку.

"Моя первая работа была "мазерати". Я пошила коллекцию таких машинок. Моя подруга, которая сейчас находится в Португалии, нашла такой бизнес. Просто такая работа стоит от восьми до 20 тысяч гривен, а вот в какую цену они уже там реализуются, по-разному, думаю, через аукцион или по заказу", — рассказала Савченко, отметив также, что имеет образование швеи.