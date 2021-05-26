Версия Лукашенко: почему Батька посадил самолёт с оппозиционером и кому ещё пришло сообщение о бомбе из Швейцарии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл встречу с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления. Одной из затронутых тем стал инцидент с посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске. По его словам, тот факт, что именно этим рейсом летел Роман Протасевич, — чистая случайность, а сотрудники спецслужб Белоруссии действовали в рамках обычной проверки сообщений о минировании.

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— На фоне каскада угроз о минировании наших объектов... Каждый день минируют то школы и университеты, то предприятия… Особо отмечу, что сигнал о минировании самолёта был получен из-за рубежа, сообщение поступило в Афины, Вильнюс и Минск одновременно. Информация была оперативно доведена до экипажа самолёта, иначе и быть не могло, — подчеркнул глава республики.

Как полагает переводчик, блогер и публицист Дмитрий Пучков, Лукашенко назвал свою версию произошедшего и она имеет полное право на существование. А если кого-то она не устраивает, то нужно доказать обратное, показать, что было не так.

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— Давайте договоримся, любая версия имеет право на существование, например, есть такая версия, что этого гражданина (Романа Протасевича. — Прим. Лайфа) кураторы специально слили Батьке для каких-то своих целей. Кто они, мы сказать не можем, но выглядит это вполне допустимо, особенно на фоне полученных последствий. Поэтому никакие версии отвергать по умолчанию нельзя, предполагать можно что угодно. Вот и Александр Григорьевич выдвинул свою, если что-то не нравится, кажется притянутым за уши, то нужно просто доказать, что тут не так, — пояснил Дмитрий Пучков.

Политолог Марат Баширов добавил, что, согласно имеющимся правилам, самолёты ведут полную бортовую запись всех разговоров, а значит, всё сказанное фиксируется.

— Когда мы сможем увидеть все переговоры пилотов, полную расшифровку, можно будет говорить о том, рассказывает Александр Лукашенко правду или лукавит. В любом случае, когда будет собрана полная картина произошедшего, Международный авиационный комитет сможет проводить расследование. На данный же момент приходится опираться только на слова сторон, но я не думаю, что есть смысл не верить президенту Белоруссии в этом вопросе, — сказал эксперт.

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Одним из обвинений в адрес белорусской стороны является тезис, согласно которому к гражданскому авиалайнеру был послан истребитель, принудивший пассажирский самолёт к незапланированной посадке. Однако, согласно поступающим расшифровкам, это не соответствует действительности, считает юрист Илья Ремесло.

— Ситуация там была следующая: действовать нужно было быстро, и самолёт был послан в качестве сопровождающего, но решение принимал сам экипаж. Из той части информации, которую уже расшифровали, мы не видим, что со стороны истребителя были какие-то угрозы, наоборот, пилот авиалайнера принял решение абсолютно самостоятельно, предварительно посоветовавшись с авиакомпанией, — подчеркнул Ремесло.

Также он добавил, что подобное приземление — достаточно частая мировая практика, которая применяется во всём мире, в том числе и по ложным случаям.

— Абсолютно аналогичные случаи были везде, наиболее яркий пример — когда американцы заставили сесть самолёт президента Боливии. Или был случай с Украиной, когда та послала истребители, которые угрозами развернули борт, чтобы взять с него антимайдановца. Так что в плане исключительности Лукашенко тоже не выходит за рамки общепринятой международной практики, — сказал юрист.

Однако, как полагает политолог Сергей Михеев, ситуация с самолётом всё равно похожа на спецоперацию, правда, вовсе не обязательно, что её провели сотрудники белорусского КГБ, вполне вероятно, что это многоходовка их недоброжелателей.

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— Тут ведь как посмотреть: с одной стороны, Лукашенко поймал такого вот человека, теперь он из него всё что надо вытащит, но с другой стороны — на Белоруссию тут же посыпался град ударов из санкций. Все противники действующего политического строя Белоруссии получили возможность вводить против неё санкции. А я вам напомню, что ещё год назад лидеры протестов, в том числе Светлана Тихановская, буквально требовали вводить против страны ограничения извне, а также устроить всеобщую забастовку, чтобы остановить экономику страны. Они думали, это может сместить Лукашенко. Но тогда не вышло, зато теперь у них есть удобный повод, чтобы попробовать второй раз, — отметил политолог.