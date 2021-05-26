В России началась вакцинация домашних животных от коронавируса

В России началась вакцинация домашних питомцев антикоронавирусной вакциной "Карнивак-ков". Об этом сообщила советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.

"В ряде регионов России на базе ветеринарных клиник началась вакцинация домашних животных против CoViD-19", — передаёт ТАСС её слова.

Мелано отметила, что вакцинацию проводят частные и государственные клиники, которые приобрели препарат у научного института Россельхознадзора. По её словам, особенно уникальным лекарством интересуются заводчики животных, а также владельцы питомцев, которые часто путешествуют с четвероногими друзьями. На данный момент животное могут привить в клиниках Москвы, Рязани и Брянска. В ближайшее время услуга станет доступна в Челябинске, Крыму, а также в Петербурге.