В России началась вакцинация домашних животных от коронавируса
На данный момент питомцев могут привить в клиниках Москвы, Рязани и Брянска. В ближайшее время услуга станет доступна в Челябинске, Крыму, а также в Петербурге.
Фото © Pixabay
В России началась вакцинация домашних питомцев антикоронавирусной вакциной "Карнивак-ков". Об этом сообщила советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.
"В ряде регионов России на базе ветеринарных клиник началась вакцинация домашних животных против CoViD-19", — передаёт ТАСС её слова.
Мелано отметила, что вакцинацию проводят частные и государственные клиники, которые приобрели препарат у научного института Россельхознадзора. По её словам, особенно уникальным лекарством интересуются заводчики животных, а также владельцы питомцев, которые часто путешествуют с четвероногими друзьями. На данный момент животное могут привить в клиниках Москвы, Рязани и Брянска. В ближайшее время услуга станет доступна в Челябинске, Крыму, а также в Петербурге.
Как уже сообщал Лайф, в России приступили к разработке вакцины от CoViD-19 для животных в августе прошлого года. Толчком к созданию препарата стало уничтожение на фермах в Голландии и Дании миллионов куньих, которые были переносчиками заболевания. И 31 марта 2021 года было объявлено, что РФ зарегистрировала первую в мире антиковидную вакцину для животных.
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