Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В России началась вакцинация домашних животных от коронавируса

На данный момент питомцев могут привить в клиниках Москвы, Рязани и Брянска. В ближайшее время услуга станет доступна в Челябинске, Крыму, а также в Петербурге.

26 мая, 16:09
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России началась вакцинация домашних питомцев антикоронавирусной вакциной "Карнивак-ков". Об этом сообщила советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.

"В ряде регионов России на базе ветеринарных клиник началась вакцинация домашних животных против CoViD-19", — передаёт ТАСС её слова.

Стало известно, сколько будет стоить прививка от ковида для домашних животных

Стало известно, сколько будет стоить прививка от ковида для домашних животных

Мелано отметила, что вакцинацию проводят частные и государственные клиники, которые приобрели препарат у научного института Россельхознадзора. По её словам, особенно уникальным лекарством интересуются заводчики животных, а также владельцы питомцев, которые часто путешествуют с четвероногими друзьями. На данный момент животное могут привить в клиниках Москвы, Рязани и Брянска. В ближайшее время услуга станет доступна в Челябинске, Крыму, а также в Петербурге.

Как уже сообщал Лайф, в России приступили к разработке вакцины от CoViD-19 для животных в августе прошлого года. Толчком к созданию препарата стало уничтожение на фермах в Голландии и Дании миллионов куньих, которые были переносчиками заболевания. И 31 марта 2021 года было объявлено, что РФ зарегистрировала первую в мире антиковидную вакцину для животных.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин заявил о недопустимости введения обязательной вакцинации от коронавируса

сегодня в 15:23

Инфекционист назвал самый безопасный в условиях пандемии коронавируса транспорт

сегодня в 15:36

Bloomberg рассказал о возможных санкциях ЕС против Белоруссии

сегодня в 16:27

Рэпера Элджея остановили в Москве сотрудники ДПС, заподозрив в пьяной езде

сегодня в 16:59

Глава украинского МИД назвал условие окончания борьбы Киева с "Северным потоком – 2"

сегодня в 16:48

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1