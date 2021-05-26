В ХМАО пьяный водитель испугался задержания и попытался откупиться, закидав полицейского пятитысячными купюрами

В ХМАО пьяный водитель испугался задержания и попытался откупиться, бросив в полицейского 100 тысяч. Видео © УМВД России по Ханты-Мансийскому АО-Югре

В городе Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе пьяный мужчина попытался дать взятку инспектору ДПС в размере 100 000 рублей, чтобы тот его не задержал. Об этом сообщили в региональном УМВД. Когда страж порядка попросил забрать деньги, нарушитель пошёл в отказ.

"Мужчина на просьбу полицейского ответил отказом и грубой нецензурной бранью, кроме того, стал проявлять агрессию. На неоднократные требования успокоиться и прекратить своё противоправное поведение он не реагировал. Нарушитель сел в патрульный автомобиль и с целью избежания уголовного наказания бросил на панель приборов 100 тысяч рублей", — отметили в пресс-службе.

Инспектор сначала попросил убрать деньги, а потом доложил о случившемся в дежурную часть. На место инцидента приехали сотрудники следственно-оперативной группы. Мужчину задержали, он отказался от прохождения медосвидетельствования. Возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки должностному лицу.